Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 февраля: количество случаев заражения COVID-19 в регионе приближается к 50 тысячам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 4 февраля. Суточный прирост заболевших COVID-19 в регионе все еще в районе 260 случаев. Примерно такое количество жителей Приангарья ежедневно заболевают коронавирусом. К счастью, у большинства заразившихся в нашем регионе – около 60% заболевание протекает как обычное ОРВИ, примерно 25% вообще не замечают, что больны – это, так называемые, бессимптомные больные. Но вот у 16% подхвативших заразу начинается пневмония. Болезнь у них протекает тяжело, и медики борются за их жизни.

Число заболевших в Приангарье с начала пандемии приближается к 50 тысячам. Радует, что большинство из них уже выздоровели. Уже неделю в ковидных госпиталях находится менее 2000 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 4 февраля: за сутки у 264 заболевших подтвердился COVID-19, общее число случаев инфицирования возросло до 49 976. Выздоровели за минувшие 24 часа еще 394 сибиряка. Всего болезнь одолели 44 709.

Увы, за сутки умерли от COVID-19 еще 9 человек. Всего жертвами пандемии в регионе стали 1915 зараженных: причиной смерти коронавирус стал в 1706 случаях. В больницах остаются 1783 пациента с новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 февраля: памяти погибших медиков

Сквер памяти медиков появится в Иркутске. Инициатива его появления принадлежит губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. За время пандемии в регионе от COVID-19 скончались 12 медицинских работников.

- Умереть, спасая других, – это подвиг. Мы должны чтить память героев, - считает глава Приангарья. - Я предлагаю сделать сквер и памятные знаки с фамилиями этих медицинских работников.

Возможно, сквер откроют уже в этом году. Площадку для него уже выбрали, как рассказали в мэрии областного центра, подходящее место есть на улице Станиславского.

Что нужно знать о коронавирусе. Фото: с сайта Министерства здравоохранения Иркутской области

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 февраля.

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