Почему стоит покупать продукты в «Слате». Фото: ООО "Маяк"

В четвертом квартале 2020 года набор продовольственных товаров в торговой сети «Слата» стоил меньше аналогичной продуктовой корзины, рассчитываемой Иркутскстатом, на 14,2%.

Это данные «Индекс «Слата», отражающем ежеквартальную информацию о динамике цен на минимальный набор из 33 продуктов.

Согласно расчетам Иркутскстата, стоимость такого набора в трех городах Приангарья в 4-м квартале 2020 года снизилась по отношению к 3-му кварталу на 3,5%. В Иркутске она составила 4644,80 руб., в Ангарске 4464,98 руб., а в Братске 5043,47 руб.

В этот же период цена продуктовой корзины в «Слате» в Иркутске не превысила 4045,71 руб. (87,10% к данным Иркутскстата), в Ангарске 3915,20 руб. (87,69%), а в Братске 4185,08 руб. (82,98%).

Как пояснила руководитель пресс-службы ТС «Слата» Яна Абалымова, это стало возможным за счет минимальной наценки на товары первой необходимости, которые входят в потребительскую корзину.

- Для компании важно предоставить людям возможность покупать такие продукты по комфортной стоимости. Мы анализируем цены на рынке в целом и не отклоняемся от средних, а также выстраиваем долгосрочные взаимоотношения с поставщиками, регулируем стоимость товаров собственной торговой марки, - отметила она.

Также эксперты проанализировали факторы, которые повлияли на изменение цен в 4-м квартале 2020 года. Так, в связи с низкими урожаями свеклы и подсолнечника выросла стоимость сахара и подсолнечного масла. В декабре 2020 года на эти товары ввели предельно допустимые цены до апреля 2021-го. В среднем по сети «Слата» в городе Иркутске сахар стоил 50,6 руб. за килограмм, а растительное масло 115,5 руб. за литр.

Также с марта 2020 года, в связи с вводом режима самоизоляции, что увеличило значительный спрос, подорожала гречневая крупа, по сравнению с 2019-м на 58%, геркулес на 29%.

В 4-м квартале поднялась на 50% стоимость горбуши. По данным экспертов рынка, это связано с самым низким уловом рыбы за последние десять лет.

По причине запрета на ввоз цитрусовых из Китая и в связи с ростом курса доллара в это же время примерно на 20% возросла цена на цитрусовые.

В торговой сети продавались мандарины и апельсины из Турции, Марокко, Египта и Абхазии, свити (гибрид помело и белого грейпфрута) из Израиля.

Наша справка

Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца четвертого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемому в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 № 733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют: цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.