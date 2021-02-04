Жег найденные на дороге шины, чтобы согреться: дальнобойщика с обморожением спасли полицейские Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшный сон дальнобойщика накануне стал явью для водителя из Ставропольского края. Он приехал в Приангарье с грузом яблок. Из-за сильного мороза – порядка -40 градусов у фуры перемерзла топливная система, машина заглохла на трассе Сибирь. Откуда ждать помощи? Мужчина, чтобы хоть как-то согреться, походил вдоль трассы, собрал брошенные у дорог старые шины, развел костер. Но много ли толку от такой «печки» в лютый мороз. Уже начали коченеть пальцы… как вдруг появились сотрудники ГИБДД.

- У попавшего в беду дальнобойщика уже появились первые признаки обморожения, когда его заметил экипаж ДПС, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Лейтенанты полиции Александр Зубаков и Стас Шушков тут же посадили его в служебный автомобиль, налили горячего чая.

После инспекторы дорожно-патрульной службы договорились, чтобы к сломавшемуся большегрузу подогнали спецтехнику, которая могла бы отбуксировать фуру. Машину отогнали в ремонтную мастерскую.

В тот день, вспоминают Александр Зубаков и Стас Шушников, это был уже второй случай, когда им удалось помочь водителям из других регионов. Перед этим на трассе они выручили водителя, который приехал в Саянск за грузом в 20 тонн. Его он должен был доставить в Башкирию.

Этот водитель заблудился и съехал в кювет Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Ночью он заблудился и уехал по навигатору не туда, а затем и вовсе допустил съезд с проезжей части из-за гололедицы, - рассказали Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский».

Выехать на дорогу из кювета фура не смогла. По счастью, на выручку пришли полицейские. Съездили в отдел, привезли лопаты, песок.

- Спасибо этим благородным ребятам из ДПС, выручили меня из такой тяжелой трудной ситуации, - поблагодарил спасателей водитель. Также спустя несколько часов сделал и дальнобойщик из Ставропольского края.

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