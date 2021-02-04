День города Иркутска в 2021 году назначен на 5 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Названа дата праздничных мероприятий к 360-летию Иркутска. Главный городской праздник назначен на 5 июня, на этот день как раз приходится первая суббота месяца. Юбилей город будет отмечать весь год. Кстати, нам обещают вернуть все значимые "фишки" торжества, в том числе и салют. В этот раз мы увидим его в другое время.

– 360-летие Иркутска – одно из главных событий этого года, - отметил мэр города Руслан Болотов. - Юбилейные мероприятия, приуроченные к дате, будут проходить в течение всего 2021-го года. Традиционно День рождения Иркутска отмечаем в первую субботу июня. Соответственно, основное торжество запланировано на 5 июня.

Конечно. приходится считаться с ситуацией по коронавирусу. Поэтому пока непонятно, как будем отмечать - онлайн или вживую. Программа составляется с учетом всех возможных сценариев развития событий,

Уже в феврале откроет праздничный марафон в честь юбилея города «Заезд русских троек» на льду Иркутского водохранилища в районе ледокола «Ангара». В марте всех ждет фестиваль "Сытый Бабр". В апреле пройдет традиционный фестиваль творчества «Весенняя капель». А первого мая состоится салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести».

Также в 2021 год отмечен тем, что юбилеи отметят два округа - Правобережный и Октярьский. Будут иркутяне праздновать и Год спорта.