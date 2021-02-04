Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт: «Следующий «Ледниковый период» нужно снимать на Байкале»

Серебряный призер Олимпийский игр по фигурному катанию Александр Энберт: «Следующий «Ледниковый период» нужно снимать на Байкале». Фото: Руслан ВОРОНОЙ, архив "ЭГ"

«Я никогда не мечтал покататься на льду Байкала, думал, что ничего особенного в этом нет... и я так ошибался!» - опубликовал пост в своем аккаунте в Инстаграм серебряный призер Олимпийских Игр в Корее, победитель шоу «Ледниковый период» в 2020 году Александр Энберт после катания по льду самого глубокого озера на планете. – «Я в восторге! Это лучший каток, на котором я был!»

Знаменитый фигурист сейчас отдыхает на Байкале. За те несколько дней, что он уже провел в Иркутской области, спортсмен успел многое. В первый же день Александр Энберт покатался на собачьих упряжках, сходил в музей, и даже, не испугавшись сибирских температур, – нырнул в воды Байкала.

«Впечатлении море! А точнее огромное озеро», - делится эмоциями бронзовый призер чемпионата мира 2019 года.

Родившийся в Санкт-Петербурге артистичный атлет признался, что никогда не любил морозы. Однако, путешествие по Байкалу – дело другое.

«Я никогда не любил холод! И до сих пор не люблю», - написал Энберт в соцсетях. – «Но тут, на Байкале, ты просто его не замечаешь! Мы выходим на остановках нашего маршрута, замерзаем, но не идем греться в машину, а до последнего любуемся открывающимися пейзажами, пока не понимаем, что еще чуть-чуть и машина уедет без нас!»

Александр рассказал, что пока из всего увиденного больший отклик в его душе произвел именно лед озера. Он даже поделился идеей в ответах к комментариям подписчиков, что следующий «Ледниковый период» нужно снимать именно здесь. Опечалила Александра только непредсказуемая погода.

«Сегодня был снег и все замело, надеюсь, завтра опять удастся покататься на коньках!» - сообщил поклонникам 4 февраля Александр.

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