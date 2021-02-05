«Хочу в «Ледниковый период» к Авербуху, но я не фигуристка, беговая»: сибирячка Баба Люба в 79 лет рассекает по льду Байкала на валенках с лезвиями

Баба Люба на коньках каждую зиму. Фото: скриншот с видео

Сотни тысяч лайков, перепостов и комментариев в соцсетях. И армия поклонников 79-летней сибирячки Любови Мореходовой из Ольхонского района только растет! Видеоролик с ней в главной роли даже помог героине попасть на программу «Пусть говорят». Слава на голову Любови Мореходовой свалилась три года назад. Тогда в интернете появились те самые кадры. А на них пенсионерка лихо рассекает по бескрайним ледовым просторам Байкала прямо на… валенках, к которым привязаны обычные лезвия. Причем со скоростью не хуже, чем у легендарного 4-кратного олимпийского чемпиона, конькобежца Свена Крамера. Три года назад ледовая подготовка бабы Любы с Байкала поразила не только пользователей соцсетей, но и самого известного фигуриста России - олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На «Пусть говорят» ей подарили профессиональные женские коньки от Плющенко.

- Примерила всего один раз, - признается в разговоре с корреспондентом «КП» - Иркутск» Любовь Мореходова. - Коньки хорошие, но для меня не удобны. – Твердые! А у меня косточка около большого пальца на ноге болит. К тому же не подходят для наших сибирских морозов. А вот в валенках мягко и тепло. И еще: мои «Норвеги» гораздо быстрее! Ни на что их не променяю. Пусть и старенькие, но самые надежные!

На коньки Любовь Мореходова встала еще в первом классе. Тогда отец вырезал из пилы пластинки, вставил их в деревяшки и привязал к валенкам. Вот на них и постигала азы. Даже в школу на самодельных коньках ездила, срезала путь прямо по Байкалу - каждый день по 4 километра в одну сторону.

Любовь Николаевна готовится к своему новому забегу. Фото: Алексей Васьков.

- А нынешние «Норвеги» у меня появились только в 7-м классе, - говорит сибирячка. - Даже не помню, откуда появились. Наверное, сестра привезла из Иркутска в подарок. А вот год выпуска знаю точно – 1943-й.

Недавно Любовь Мореходова открыла новый сезон катания по только что окрепшему льду Байкала. Кстати, она встает на коньки не только для поддержания здорового образа жизни, а еще и для того, чтобы следить за хозяйством. Девять ее коров даже зимой уходят «в поле» на прогулку - за 4-5 километров от дома. Дав буренкам надышаться свежим воздухом, баба Люба надевает коньки и мчит за ними.

- В этом году слишком много снега, - говорит Любовь Мореходова. – Так что лед не такой чистый. Да и вообще нынче он встал очень поздно – после 8 января. Раньше это происходило до Нового года. Кататься планирую как обычно до апреля, пока лед совсем рыхлым не станет. В день также нарезаю минимум 8 километров. Просто мои коровки, паразитки, иногда уходят в сторону Сармы, вот и приходится за ними катить 4 километра в одну сторону и 4 обратно.

Любовь Мореходова на программе "Пусть говорят" в 2018 году. Фото: Алексей Васьков

А в свободное от тренировок и от хозяйства время пенсионерка смотрит телешоу.

Она такая большая поклонница конькобежного спорта и фигурного катания, что не пропускает ни одной трансляции с крупных соревнований. А еще больше ей нравится программа «Ледниковый период», в котором участвуют как профессиональные спортсмены, так и звезды шоу-бизнеса.

- Смотрю все выпуски, - улыбается Любовь Мореходова. – Кто мои любимые участники? Много кто нравится, пары все отличные, но мой любимчик Роман Костомаров. А вот как катается Ольга Бузова, мне не нравится совсем. Представляю, как бы я там выступала (смеется). Конечно, было бы интересно попасть в «Ледниковый период» в Авербуху. Но не возьмут. Я же беговая, а не фигуристка (смеется). И опять же это же надо ехать в Москву. А я не могу. На кого же я оставлю свое хозяйство? Моих телят, коровок нельзя оставить ни на минуту.

Так выглядят "Норвеги" пенсионерки. Фото: Алексей Васьков.

Кстати, во время прошлой поездки в Москву, Любовь Николаевна покаталась на своих «Норвегах» на знаменитом катке на Красной площади. Правда, недолго. Шокированные сотрудники катка попросили сибирячку удалиться.

- Сказали, что на таких коньках на льду быть не положено! – смеется баба Люба.

Любовь Мореходова и друзья ее семьи: Алексей Васьков (слева), именно он первым снял ролик, и Владимир Кисляков (справа) Фото: Алексей Васьков. Ч

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