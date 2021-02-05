Чемпионат России по хоккею с мячом 2020-2021: в Суперлиге наступает пора решающих матчей за попадание в плей-офф Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чемпионат России по хоккею с мячом 2020-2021 в самом разгаре. В регулярном сезоне, в котором 14 команд Суперлиги во всю бьются за попадание в главные матчи года – плей-офф продлится до 27 февраля. Именно после этой даты определится восьмерка сильнейших команд, которая поборется за медали чемпионата России по хоккею с мячом 2020-2021.

Итак, расскажем о текущем положении дел в турнирной таблице. И начнем с явных фаворитов Суперлиги. Абсолютным лидером на данный момент является московское «Динамо». После 19 проведенных игр, в активе бело-голубых уже 55 набранных очков. При этом подопечные Евгения Иванушкина еще не потерпели ни одного поражения, одержав 18 побед и один матч сведя вничью. В спину москвичам дышит красноярский «Енисей», который 4 февраля одержал волевую победу на принципиальным соперником - иркутской «Байкал-Энергией». У красноярцев 54 набранных балла. Ну а на третьей строчке первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом 2020-2021 хабаровский «СКА-Нефтяник». У армейцев 48 очков.

Начиная с 4-го места в таблице идет такая плотность, то говорить о распределении мест, пока рано. «Байкал-Энергию», идущую 4-й и архангельский «Водник», который на 6-месте, разделяет всего три очка. У иркутян 39 баллов, у архангелогородцев 36. Между ними, пожалуй, главное открытие этого сезона - сыктывкарский «Строитель», которого также 36 очков.

Все эти клубы, включая, идущий на 7-м месте кемеровский «Кузбасс», практически гарантированно обеспечили себе место в плей-офф. А вот за последнюю 8-ю строчку еще предстоит серьезная борьба. Пока в зоне плей-офф ульяновская «Волга» с 19 очками. Но, ее преимущество над конкурентами невелико. Наверняка, не намерены сдаваться «Уральский Трубник», казанское «Ак Барс-Динамо», которые находятся чуть ниже в таблице. А вот «Родине», «Старту» и «Мурману» будет крайне сложно попасть в вагон уходящего поезда, который отправится в конце февраля за медалями. Кто уже точно может планировать свой отпуск , так это хоккеисты новосибирского «Сибсельмаша». Набрав всего 9 очков в сезоне чемпионата России по хоккею с мячом, они потеряли все шансы на плей-офф.

Чемпионат России по хоккею с мячом 2020-2021 почти подходит к завершению. До 27 февраля командам осталось провести еще по 8-9 матчей. Но это в регулярном сезоне Суперлиги. В марте нас ждут главные и интересные ледовые баталии – борьба за медали. А в плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом, как известно, определить победителя крайне сложно.