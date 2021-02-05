Гаражная амнистия в Иркутске: все, что вы хотели знать об оформлении гаражей в собственность Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске каждый год сносят десятки «бесхозных» гаражей. В этом году у владельцев появится шанс оформить их в собственность вместе с землей без судебных тяжб, как раньше. На федеральном уровне уже принят в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии», которая распространится и на наш регион.Что представляет собой гаражная амнистия в Иркутске? Вместе с Росреестром разбираемся, какие помещения можно будет приватизировать, и что для этого потребуется.

1. Любой гараж попадает под амнистию?

Нет, только тот, что считается недвижимость. То есть гараж должен быть с фундаментом и стенами. А еще - одноэтажным, построенным до конца 2004 года, и на земле, которая находится в ведении государства. При этом неважно, входит ли он в кооператив или стоит отдельно. Большей частью, такие постройки выдавало государство, организации или кооперативы.

А вот так называемые железные «ракушки» или самострои не попадают под амнистию. Как и подземные помещения в жилых домах и офисных зданиях.

2. А землю тоже можно оформить в собственность?

Верно. Но только при соблюдении одного из условий: либо землю под гараж вам выдала организация или орган власти, либо так решили на общем собрании членов гаражного кооператива.

3. Как доказать, что это мой гараж?

По аналогии с дачной амнистией, сгодится любой документ, подтверждающий, что вы владелец: хоть справки об оплате коммунальных счетов по гаражу или договор о подключении к сетям инженерным сетям. Конкретные списки документов составят на региональном уровне и озвучат позже. Таковы особенности гаражной амнистии в Иркутске.

4. Как приватизировать гараж и землю под ним?

Написать заявление и вместе с документом, подтверждающим, что вы действительно владеете этим гаражом, подать в органы местного самоуправления, в том числе через МФЦ. Госпошлину платить не требуется.

5. Сколько будет действовать гаражная амнистия в Иркутске?

Пять лет - до 1 марта 2026 года.