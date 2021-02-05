Снежный коллапс в Иркутске: стало известно, когда прекратятся осадки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Казалось бы, снег в Сибири дело привычное. Но когда его так много и сразу! Не готовыми к такому повороту оказываются даже сибиряки. Сегодня, 5 февраля, дорога до работы, учебы и по делам заняла у горожан гораздо больше времени, чем обычно.

Из-за снежного коллапса коллапс случился и на дорогах областного центра. Пробки утром оценивались Яндексом в 10 баллов, что примечательно о ДТП сообщений на картах – не было, что значит именно погодные условия стали главной причиной заторов. И хотя спецтехника убирает улицы в круглосуточном режиме, ежедневно вывозят несколько тонн снега, дело это не минутное. Немного придется потерпеть.

Минимальные по времени задержки возникли этим утром и в аэропорту Иркутска. Это связано с подготовкой бортов к вылету в таких условиях. В остальном же, воздушная гавань работает как обычно.

- Коэффициент сцепления поверхности взлетно-посадочной полосы с колесами шасси 5 февраля составляет 0.31, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска. – Такие показатели позволяют нам осуществлять свою деятельность в штатном режиме.

Так когда же закончится снегопад? Наверное, сегодня это один из самых популярных вопросов у иркутян. Отвечаем! Согласно данным Гидрометцентра России, небольшой снег 5 февраля возможен весь день. При этом на улице будет тепло, всего -8..-10 градусов. А вот уже с завтрашнего дня у жителей областного центра случится небольшой отдых от осадков. В выходные снег синоптики не обещают. Напротив, нас ждет солнечная погода. В субботу за окном днем будет всего -9, а в воскресенье и вовсе -3.

Но сильно расслабляться не стоит, если в понедельник, 8 февраля, ожидается просто облачная погода, то уже во вторник с небес снова начнут падать снежинки и будут делать это всю последующую ночь. Обещают метеорологи российского гидрометцентра осадки и днем 10 февраля. На 11 число сообщений о снеге - нет.

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