Мэр города Свирска Владимир Орноев: «Знаем, куда идем»

Мэр города Свирска Орноев Владимир Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционное подведение итогов года с мэром Владимиром Орноевым в конце декабря газета проводит в привычном вопросно-ответном формате. Нынче мы решили обойтись без вопросов, взяв за основу форму монолога, где главой города очерчены несколько крупных тем минувшего года и грядущего.

Напомню события декабря 2019 года. Принимался в окончательном варианте бюджет области и муниципальных образований, и как гром среди ясного неба 12 декабря произошла отставка губернатора Сергея Левченко. Уже 13 - 14 декабря к работе приступил временно исполняющий обязанности Игорь Иванович Кобзев. Событие стало неожиданным для всех муниципальных образований, что, несомненно, сказалось на начале нашей работы в 2020 году, ведь смена руководства области - это смена курса, руководителей министерств, председателя правительства, его заместителей. Год-2020 начался с некоторого ожидания, долго привыкали к действующей ситуации. Не скрываю, за четыре года работы с прежним правительством выстроили систему, так и планировалось зайти в 2020-й. Но планы нарушились.

Еще одна причина, по которой 2020-й останется в памяти у всех жителей нашего города и области, связана с пандемией коронавирусной инфекции. Она оказалась для нас неожиданной, мы не были готовы к ней в плане дисциплины по исполнению предписаний Роспотребнадзора. Никто всерьез не воспринимал, насколько коварна данная болезнь, мы не предполагали, сколь стремительным будет прохождение заболевания. Население длительно игнорировало выполнение правил предосторожности. Народ не верил и жил прежней жизнью. Наш город длительное время держал дистанцию. До мая находились в числе «чистых» муниципальных образований, но в мае первые зараженные коронавирусом появились и у нас. Сейчас мы проходим второй этап пандемии, и только теперь многие поняли: болезнь не имеет возраста.

Напряженность не отменяла той работы, которая намечалась нашей командой в 2019 году: по капитальному ремонту, стройкам, привлечению инвестиций, работе промышленных предприятий. Все шло в плановом режиме, чем я хотел бы поделиться с жителями.

Промышленные предприятия даже в условиях кадрового голода смогли не только удержаться на плаву, но даже в какой-то мере нарастить объемы. Стабильность показали «АкТех Энергия Трейд», «ТМ Байкал», «Сибирский мостостроительный завод», Рудоремонтный завод. Речное пароходство отработало слаженно - начало и закончило навигацию в плановые сроки.

Фото из архива МУ «ИЦ «Свирск»

В уходящем году занимались поиском инвесторов. В городе побывали инвесторы по строительству завода по производству железобетонных изделий для комплектного домостроения. К концу года достигнуты договоренности с собственниками цехов Рудоремонтного завода. Надеемся, что в первом квартале 2021-го одно из инвестнаправлений - завод ЖБИ - на территории Свирска начнет вложения.

Отмечу «Свирский гурман», который в уходящем году заработал на нашей территории, создал 30 рабочих мест. В скором времени кроме мясной продукции увидим и овощную.

Объемы доходов местного бюджета, налоговые поступления, несмотря на испытываемые трудности сектором экономики, малым бизнесом, удалось удержать в прежнем объеме. Я благодарен предпринимателям, которые сумели перенести тяжелые испытания и продолжить работать. По доходам в местный бюджет мы видим, что налоговые поступления не уменьшились, а даже чуть увеличились.

Запланированное в 2019 году строительство школы завершено с опережением на год. Спасибо всем - учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования, которые сумели подготовить свои учреждения к началу учебного года. В уходящем году сфера образования показала умение работать в условиях экспериментов, каким явилось дистанционное обучение.

Наши медицинские работники тоже на «отлично» сдали профессиональный экзамен, который перед ними поставила пандемия. Они показали готовность работать в новых условиях. Несмотря на создавшиеся неудобства, население доверяло нашим врачам, фельдшерам, медсестрам: мы набирали номер 03 и обращались к ним за помощью. И этот экзамен медики выдержали достойно. Говорю им спасибо за ту работу, которую они выполняли в сложнейших обстоятельствах.

Продолжилось строительство очистных сооружений, которые будем сдавать в 2021 году, завершился капитальный ремонт стадиона имени Протасова, планово ведется работа по капитальному ремонту Дома культуры «7 небо». Любая стройка - это движение вперед, показатель, что территория не пережидает пандемию, а работает.

Подрядные организации почувствовали нехватку иностранной рабочей силы. Так как были введены ограничения, стройки испытывали недостаток рабочих рук. Тем не менее мы строили, ремонтировали дома, украшали их фасады. Большая работа была проделана управляющими компаниями в рамках подготовки ко Дню города. «Рассвет» и «Жилкомсервис» совместно с подрядной организацией ООО «Автоматика» капитально отремонтировали семь многоквартирных домов. Но управкомпании пошли дальше и благоустроили дворовые территории: Комсомольская, 4 - Лазо, 2, Лермонтова, 6, Тимирязева, 3, Комсомольская, 2а. Эстетика дворов - эта наша находка, то, чем не занимаются другие муниципалитеты. Уже сверстаны планы на предстоящие года.

Кроме того, БФМС «Свирск» участвовал в благоустройстве фасадов. УК «Город», «Тепловые сети», «Водоканал» сумели своевременно провести замену ветхих сетей, ремонт котельного оборудования и подготовиться к новому отопительному сезону. ООО «Гарант» можно поставить твердую отметку «хорошо» за вывоз мусора в течение года и обустройство контейнерных площадок.

Фото из архива МУ «ИЦ «Свирск»

Третий раз мы штурмовали олимп в рамках федерального проекта благоустройства малых городов и исторических поселений, но нам удалось доказать, что мы хотим сделать набережную в новом облике. Выиграли грант, и заслуга в этом Комитета по жизнеобеспечению, отдела архитектуры.

Наш город стал показательным примером и для жителей, и для контролирующих служб. Минстрой России отметил Свирск как территорию, которая в течение одного года выиграла и освоила грант. Такую поддержку получили всего две территории - Свирск и Тулун. Но если в Тулуне работает вся Россия, то в Свирске сумели справиться с помощью подрядных организаций и управляющих компаний.

В рамках строительства «Свирской Ривьеры» большая работа проведена в строящемся храме: подведены коммуникации по водоснабжению и канализованию, реконструированы электрические сети. Завершился пока только первый этап «Свирской Ривьеры» и в ближайшие три-пять лет грядет продолжение. Держим в планах музей под открытым небом, создание удобств для работы предпринимателей.

Начали большую реконструкцию дороги по улице Комсомольской. Завершен уже первый этап, второй закончится в 2021-м. Новое асфальтовое покрытие появилось по улице Литвинова. Много критики, нареканий исходило минувшим летом от жителей микрорайона, пока шел ремонт водопровода по улице Октябрьской, но работы произведены и асфальт уложен.

Настоящей победой считаю начало работ по реконструкции дороги Свирск - Михайловка. Ход первого этапа мы сейчас наблюдаем и чувствуем по буровзрывным работам. К маю подрядчик обещает их завершить в черновом варианте. А наша задача - с помощью Дирекции автомобильных дорог подготовить документацию и приступить ко второму этапу проекта - Михайловка - Березовый.

Соединение с федеральной трассой М-53 обеспечит большую инвестиционную привлекательность Свирску в части развития туризма. В 2020 году Свирск стал членом туристической ассоциации «Сибирский тракт». Я предполагаю, что поток туристов в наш город увеличится. Это даст добавку в копилку нашего бюджета.

Фото из архива МУ «ИЦ «Свирск»

В 2021 году запланирована дорога на паром по улицам Свердлова и Ленина.

Уходящий 2020 год стал годом политики. Мы выбирали мэра, городскую Думу и губернатора. Новую программу, которую выработали в ходе встреч с избирателями, обязуемся выполнить в ходе предстоящей пятилетки. Она пройдет в том же динамичном ритме. Уверен, завтра будет лучше, чем вчера, так как мы четко работаем над проектно-сметной документацией, над вхождением в новые программы. Командный подход в период выборов позволил выделиться на фоне муниципальных выборов в других территориях. Депутатский корпус обновился. Я говорю слова благодарности нашим избирателям за активность, депутатам – тем, которые изъявили желание уйти и передать эстафету более молодым, и тем, кто пришел им на смену. Новому депутатскому корпусу я желаю влиться в общий процесс. Выражаю благодарность всем отделам администрации за работу.

Завершился год в непростых финансовых условиях, но при этом с колоссальным плюсом. Вряд ли в ближайшем будущем у города будет бюджет более 1 млрд рублей, где львиная часть - это инвестиции: стройки, ремонты, благоустройство, подготовка к зиме. Я желаю не сбавлять темпа и идти вперед к достижению новых задач и целей, которых у нас очень много.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА