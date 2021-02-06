Глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили вопросы экологии.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олега Белозеров и глава Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ход сотрудничества в сфере экологии. Этому вопросу было посвящено совещание, которое прошло в Нижнеудинске во время рабочей поездки руководителя «Российских железных дорог» в регион.

- Для решения масштабных и непростых задач по охране окружающей среды требуется содействие руководства субъектов, - отметил Олег Белозеров. - И, прежде всего, оно необходимо в рамках организации экологически чистой переработки и размещения отходов производства на территориях Иркутской области и Республики Бурятия, создания условий для проведения лесовосстановительных работ.

Сотрудничество региона и ОАО «РЖД» в этой сфере ведется давно и успешно. Еще в в августе 2020 подписан меморандум о сотрудничестве. В этом документе говорится о том, какие программы по возведению и реконструкции объектов инфраструктуры будут реализовываться на БАМе и Транссибе, какой комплекс мероприятий, ориентированных на охрану окружающей среды на территории вокруг Байкала при этом необходим. План этих работ охватывает значительный период с 2020 по 2024 годы, а ход их выполнения контролирует рабочая группа, в составе которой – представители как РЖД, заинтересованных министерств, так и науки, природоохранного сообщества.

Достаточно большой объем работ запланирован уже в этом году. В частности, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории появятся специальные площадки для накопления ТКО, будут приведена в порядок и облагорожена территория памятников природы «Слюдянское озеро» и «Мыс Шаманский». Отдельная забота – увеличение числа исконных обитателей заказников «Кочергатский» и «Иркутный». Для диких животных будут запасаться корма на зиму, обеспечиваться их защита.

– В целях обеспечения охраны озера Байкал и для дальнейшего развития Байкальской природной территории 2021 год в Иркутской области объявлен Годом Байкала. План мероприятий включает в себя более 60 пунктов, в том числе те мероприятия, которые проведет «РЖД». В Слюдянском районе по Кругобайкальской железной дороге будут расставлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Запланированы посадка леса, экологические акции, - отметил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

ОАО «РЖД» уже многое сделало для экологической составляющей работ. В частности, создана эффективная система экологического мониторинга. Налажен контроль за всеми значимыми показателями, учитывается не только состояние воздуха, рек, почвы, но даже шум от работ в зоне строительства. Там, где уже идет работа, тоже все под контролем. Его организовали с помощью десятка камер видеонаблюдения. Используются в этих целях и беспилотники. Следить за ситуацией природоохранные организации благодаря этому смогут в режиме онлайн. Также данные будут вводиться в общую систему экомониторинга, создаваемую Минприроды РФ.

Безусловно, многое еще предстоит сделать в этом направлении. Так, еще осенью в Хомутовском лесничестве высажены 40000 саженцев сосны, впоследствии здесь будет лес, который займет обширную территорию в 20 гектаров. Запланировано также строительство очистных сооружений и рекультивация земель в полосе отвода. Часть экологического проекта РЖД в зоне Байкала посвящена Кругобайкальской железной дороге, которая сейчас стала исключительно популярна среди туристов. Развитие Кругобайкалки – это задача и железнодорожников, и самой Иркутской области.

Во время визита в Нижнеудинск не были обойдены стороной и проблемы этой территории, пострадавшей от сокрушительного наводнения в 2019 году. Возводятся различные социальные объекты, и это не только дома для работников ОАО «РЖД». Необходимо заботиться и о качестве жизни в этом районе. По согласованию с руководством региона предлагаются различные проекты помощи. В частности, на условиях софинансирования будет построен жилой дом для сотрудников Нижнеудинской ЦРБ, проведена модернизация местного стадиона. Средства на эти цели, а это дополнительно около 90 млн. рублей, планируют выделить из бюджета компании.

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