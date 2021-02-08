Продавая велосипед, семья потеряла 500 тысяч рублей, отложенные на ипотеку

Продавая велосипед, семья потеряла 500 тысяч рублей на ипотеку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семейная пара Оксаны и Вячеслава Петровых (фамилии и мена изменены, прим.Ред.) из Шелехова давно мечтала о собственной квартире. Несколько лет супруги откладывали деньги для первоначального взноса для ипотеки и наконец, накопили 500 тысяч рублей, которые бережно хранились на одной из банковских карт. До тех пор, пока пара не выставила на продажу свой велосипед, который несколько лет стоял мертвым грузом.

Удивительно, но, несмотря на то, что для велосипедных прогулок сейчас не самый подходящий сезон, покупатель нашелся быстро. Мужчина позвонил супругам в один из мессенджеров, и даже не прося показать ему двухколесного железного коня, решил перевести продавцам предоплату.

- Он скинул нам в мессенджер ссылку, перейдя по которой нужно было ввести номер банковской карты, куда покупатель обещал отправить деньги, - грустно вздыхая, рассказывает Оксана Петрова. – Мы так и сделали. Скинули номер карты, на которой вообще не было денег. А ночью у нас на телефоне начали приходить сообщения о списании денег с других карт. То есть списывались суммы совершенно с других счетов. Всего за 30 минут, у нас сняли полмиллиона рублей, отложенные на квартиру.

По словам полицейских, мошенники просто получили доступ в личный кабинет семьи Петровых, где и нашли все их счета. Пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела, Петровы заблокировали личный кабинет и все свои банковские карты.

Полицейские еще раз призывают жителей региона никогда не переходить по сомнительным ссылкам. Продавая что-то в Интернете, не соглашайтесь принимать аванс у покупателя, который даже не посмотрев товар, готов отдать вам часть суммы. И еще. Если покупатель пытается общаться с вами не на сайте купли-продаж, а просит перевести переписку в мессенджере, вполне возможно, что он хочет обойти внутреннюю систему защиты профильных интернет-сайтов.

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