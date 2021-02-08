Весна близко! Иркутяне после 30-градусных морозов радуются потеплению. Солнечно и свежо, а к вечеру 9 февраля воздух прогреется аж до +1 градуса! Ну и что, что на календаре еще февраль? Нас, сибиряков, переменами погоды не удивишь, пусть даже аномальными.- Теплая воздушная масса пришла с территории Казахстана. Сначала в Нижнеудинском районе и в горах Восточного Саяна столбик термометра поднимался до +5 градусов, а теперь до +3 градусов ожидается и в других районах, даже на севере Приангарья, - рассказывает «КП»-Иркутск заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Это на 8-12 градусов выше нормы, не каждый год бывает такое. Но, надо сказать, что за последние 20 лет февраль все чаще удивляет сибиряков оттепелью.Но прятать в шкаф зимние куртки и шапки, конечно, рановато. К середине недели зима «опомнится» и в Иркутск вернется стужа.- Уже 10 февраля придет холодный атмосферный фронт, а вместе с ним - снег и ветер до 15-16 метров в секунду, - продолжает Юлия Янькова. - К концу рабочей недели температура упадет до -18 градусов ночью и до -11 градусов днем. В выходные в Иркутск нагрянут морозы до -20 градусов, а по области - до -30 и ниже.Когда же наступит весна? Не терпится сбросить зимнюю одежду и гулять, наслаждаясь солнцем и теплом. Обычно в Иркутске воздух начинается прогреваться до 0 градусов и выше в начале апреля. Но как будет в этом году, синоптики пока не берутся прогнозировать.А В ЭТО ВРЕМЯЕжиха предсказала раннюю и теплую весну в ИркутскеА вот ежиха Дуся из Иркутского зоосада порадовала сибиряков своим прогнозом. Зверек предсказал раннюю и теплую весну, проснувшись после зимней спячки уже в эти выходные.- Гадать о погоде с помощью ежиков начали более 2000 лет назад в Древнем Риме, - рассказали сотрудники зоосада. - Если еж не выходил из убежища, то это значило, что холода затянутся и погожие дни наступят не скоро. Наша ежиха Дуся не разочаровала – проснулась, вела себя очень энергично, увлеченно исследовала вольер и с аппетитом уплетала мясо. Кстати, нынешний год стал первым в карьере «предсказательницы». До этого метеорологическими «пророчествами» занимался жених Дуси - ежик Рэмбо.КОМПЕТЕНТНОАркадий МАТВЕЕВ, доктор биологических наук, профессор, декан биолого-почвенного факультета ИГУ:- К предсказаниям погоды животными, пожалуй, стоит относиться скептически, особенно если они живут в зоопарках. Например, ежики могли выйти из спячки и активизироваться, потому что у них тепло в клетке. А в дикой природе животные порой просыпаются раньше времени, когда у них в организме заканчиваются питательные вещества, запасенные с осени. Если говорить о растениях, то из-за потепления на них могут, конечно, раньше времени набухнуть почки, но когда снова похолодает, они замерзнут, так что это кратковременный \\"прогноз\\". Думаю, всерьез ориентироваться на такие природные приметы погоды все-таки не стоит.