Наступает год Коровы: буддисты России объяснили, почему опасно называть 2021 годом Быка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый год российские буддисты спорят с китайцами, когда отмечать наступление Восточного Нового года и как его следует называть. В этот раз по лунному календарю праздник и в Китае, и в России отметят 12 февраля, с этим, вроде бы, все согласны. А вот вокруг того, будет ли это Год Быка или Год Коровы, разгорелись ожесточенные споры. Буддийская Сангха России настаивает на том, что отмечать наступление Года Быка не просто неправильно, а опасно. И вот почему.

-Знаете ли вы, как принято у буддистов называть наступающий год? Это будет год белой железной Коровы. И есть большое различие в том, почему это не год Быка. Ну, во-первых, все четные годы - мужские, а все нечетные - женские, - привела аргументы пресс-секретарь Буддийской Сангхи России Алла Намсараева.

А во-вторых, и это самое главное - буддисты считают, что считать 2021 годом Быка - к большой беде.

-Как недавно указал Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, на быке восседает Ангел смерти Эрлик Хаан, - продолжает она. - Вспомните историю Пандито Хамбо Ламы Этигэлова. Почему хозяева, на которых работал маленький мальчик Даши Доржи испугались, когда однажды он приехал домой на быке, держа в одной руке шест с человеческим черепом? Это для всех знающих буддийские каноны изображение именно хозяина смерти Эрлик Хаана. А кто же восседает на Корове? Небожительница, покровительница Чрева матери. Поэтому будьте внимательны в названии года.

Буддисты наверняка прислушаются к предостережениям. А прочим жителям России, которые ждут не дождутся очередного Нового года, чтобы и его встретить "как следует" напоминаем - ждем Год Коровы. Ни в коем случае не Быка. Тем более и предсказание на год Коровы вполне положительное.

- Корова - спокойное домашнее животное, поэтому и год будет стабильным, - говорит лама-астролог Улан-Удэнского дацана «Жанчуб Допанхан» Дондоп Мадагаев. - Главное, не сидеть сложа руки, а искать пути развития. Год Беловатой Железной Коровы обойдется без потрясений. И цвет, и стихия ослабят свою хватку. Да и сам год будет вторым по счету в 12-летнем цикле, четным, а значит, женским и более мягким. 2021-й даст возможность наверстать упущенное. Оживить бизнес, просевший в коронавирус, или же открыть новое дело, заработать - все будет под силу. А еще это благоприятное время, чтобы создать семью, узаконив супружеские отношения ( подробности >>>)