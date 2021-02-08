Неучтенное потребление электроэнергии: «Иркутскэнергосбыт» напоминает о последствиях

Такие ситуации называются безучетным потреблением, а их причиной может быть как неосмотрительность потребителя, так и злой умысел - стремление искусственно занизить показания счетчика, чтобы не оплачивать часть потребленной электроэнергии.

Методы хищения из года в год становятся изобретательнее и технологичнее. Помимо мощных магнитов, останавливающих счетный механизм прибора учета, в последние года людям предлагают покупать счетчики, в которые кустарно встроена дополнительная электроника, позволяющая корректировать режим учета электроэнергии. Один из самых экзотических способов хищения - встраивание в прибор учета специального реле. Факты использования этих и других способов вмешательства в учет электроэнергии регулярно выявляются энергетиками региона.

К сожалению, существует немало организаций, продающих людям подобные устройства. Любопытно, что нередко продавцы преподносят свой товар как энергосберегающий, хотя на потребление все это, конечно, никак не влияет, а лишь позволяет временно не платить за часть электроэнергии. Почему временно?

ООО «Иркутскэнергосбыт» и сетевые организации на постоянной работе ведут анализ распределения электроэнергии. Счетчики установлены не только у потребителей, но и на объектах электросетевого хозяйства. Соотнося показания, возможно выявлять очаги потерь электроэнергии - участки сети, на которых электричество было потреблено, но никому не предъявлено к оплате. Кроме того, ведется статистика показаний и расхода по каждому потребителю, а значит, за каждый месяц объем электричества можно сравнить с прошлогодним либо с расходом у аналогичных потребителей.

Контролируется обоснованность замены счетчиков потребителями. В ходе анализа делаются поправки на многие факторы, включая температуру воздуха, перерасчеты, выставления «по среднему» и «по нормативу». Все это дает возможность постепенно сужать круг поиска и в итоге выявлять потребителей, «спрятавших киловатт-часы». Энергетики не всегда имеют возможность оперативно обнаружить косвенные признаки хищения электроэнергии, и это может создавать у недобросовестного потребителя ошибочное впечатление, что хитрость так и останется необнаруженной. Однако поиск безучетного потребления ведется постоянно, его методы совершенствуются, материал для анализа становится более обширным и детальным.

Чем грозит выявление факта безучетного потребления? В первую очередь единовременным предъявлением к оплате крупного объема электроэнергии, рассчитанного исходя из максимально возможного расхода электричества данным объектом (электроустановкой). В большинстве случаев этот объем сильно превышает реальный расход, что вызывает негодование у многих потребителей, столкнувшихся с такой ситуацией.

Важно понимать, что федеральное законодательство защищает на рынке электроэнергии интересы не только потребителей, но и энергетиков. Именно по этой причине в нормативно-правовых актах за вмешательство в работу счетчиков и сопутствующего оборудования предусмотрено выставление заведомо завышенного расхода. Это абсолютно законный способ компенсировать энергетикам расходы на то электричество, которое было ранее потреблено без оплаты. Кроме того, такой перерасчет выполняет функцию штрафа: он призван мотивировать потребителей не вмешиваться в нормальную работу счетчиков. Порядок расчета доначисления определен постановлениями Правительства РФ: № 354 от 06.05.2011 - для бытовых потребителей, № 442 от 04.05.2012 - для остальных, включая юридические лица и индивидуальных предпринимателей.

Очень часто неприятности у недобросовестного потребителя не ограничиваются выставлением счета на десятки, а то и сотни тысяч рублей по акту безучетного потребления электроэнергии. Предъявленный объем электричества подлежит оплате точно так же, как и текущие месячные начисления. При несвоевременной оплате счета законодательство предусматривает начало процедуры ограничения режима потребления (ограничения/приостановления предоставления коммунальной услуги), а по-простому - процедуру отключения от электричества за долги. В большинстве случаев потребителя-должника отключают в течение месяца. Кроме того, неоплаченные долги взыскиваются в судебном порядке.

К сожалению, нередки случаи, когда конфликтная ситуация между энергетиками и потребителем длится более года из-за однажды принятого решения установить «счетчик с пультом» или приобрести для счетчика мощный магнит. Без преувеличения, продавцы таких специальных устройств оказывают людям медвежью услугу. Не зря в народе говорят, что тайное всегда становится явным! Кроме того, цена подлога высока.

В заключение отметим, что объем украденного электричества прямым образом влияет на состояние электрических сетей и стоимость электроэнергии. Существенная доля стоимости каждого кВт.ч направляется на эксплуатацию и развитие сетей. Таким образом, безучетное потребление подрывает финансирование энергетической инфраструктуры, что влечет не только рост количества и продолжительность отключений, но и рост тарифов. Это, к сожалению, касается всех, включая добросовестных потребителей.

ООО «Иркутскэнергосбыт» предупреждает: вмешательство в работу приборов учета электроэнергии запрещено законодательством. Выявление факта такого вмешательства влечет на законных основаниях предъявление к оплате крупного счета, а при его несвоевременной оплате - отключение электроснабжения и судебное взыскание! Не допускайте безучетного потребления. Сообщайте об известных вам фактах хищения электроэнергии по многоканальному номеру единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-97-77, по телефонам доверия: 8 (3952) 797-537, 792-480 в группах компании в социальных сетях Свет38.