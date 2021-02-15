Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 февраля: более 2000 человек с диагнозом COVID-19 умерли в регионе с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 15 февраля. В Иркутской области на сегодняшний день подтверждено уже 52 775 случаев заражения коронавирусом. Это с начала пандемии. По данным на 15 февраля COVID-19 в регионе больны 8394 жителя Приангарья. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме и им разрешили лечиться дома. Так, на амбулаторном лечении 6520 человек. В ковидных госпиталях под присмотром медиков постоянно находятся 1874 пациента с новой коронавирусной инфекцией. За сутки, кстати, COVID-19 подтвердился только у 246 человек. Второй день отмечается снижение темпов заболеваемости – сократился ежесуточный прирост. И это, конечно, радует.

Выздоровели за минувшие 24 часа 187 сибиряков, всего с инфекцией справились 48 271 человек. К несчастью, победить болезнь смогли не все. Еще семь человек скончались за минувшие сутки. Всего жертвами пандемии стали уже больше двух тысяч человек – 2009: 1792 из них умерли именно из-за коронавируса, еще 217 имели в анамнезе иные тяжелые болезни, которые и стали причиной их гибели.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 февраля: медучреждения Ангарска возвращаются к плановой работе

Об этом стало известно накануне после рабочего визита министра здравоохранения в город нефтехимиков. Накануне проведены комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий и многократная дезинфекция в перинатальном центре города. Он был также перепрофилирован под прием больных с коронавирусом из-за острой необходимости. Рожениц отправляли в Усолье-Сибирское или в Иркутск.

С 15 февраля не только роддом, но и другие медицинские учреждения Ангарска начнут лечение согласно профилю в полном объеме.

«Медицинские работники с полной самоотдачей продолжают бороться за каждую жизнь. Между тем, другие заболевания никуда не исчезли и для повышения доступности медицинской помощи мы планомерно перепрофилируем медучреждения и открываем новые отделения», - сказал пресс-службе регионального минздрава министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков.

Напомним, накануне также стало известно, что больницы Братска вернулись к плановой работе.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 15 февраля.

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