Кто такой Андрей Ханько, прокурор Иркутской области и что о нем известно. Фото: администрация Ивановской области.

Президент России Владимир Путин назначил 17 февраля на ближайшие 5 лет новых прокуроров в четырех регионах страны - Пермском крае, Ростовской области, Мордовии и Приангарье. Новым прокурором Иркутской области стал государственный советник юстиции 3-го класса 56-летний Андрей Викторович Ханько. Что о нем известно?

Андрей Ханьков - хабаровчанин. Первое образование, какое он получил в 1984 году - авиационное. Три года после окончания летного училища он был авиатехником Хабаровского объединенного авиаотряда. И большая часть его жизни связана именно с Дальним Востоком. Здесь он, после получения диплома Всесоюзного юридического заочного института начал и юридическую карьеру: сначала юрисконсультом на военной базе, потом, в 1990-ом - стажером в прокуратуре. В этом ведомстве он прошел все ступеньки служебной лестницы - был и помощником, и старшим помощником Хабаровского транспортного прокурора. С 1993 по 2000 годы работал прокурором, потом старшим прокурором отдела, начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В 2000 году Андрей Ханько был назначен старшим прокурором управления Генпрокуратуры в ДФО, в ноябре этого же года — помощником заместителя Генерального прокурора России. С 30 января 2006 года стал заместителем прокурора Хабаровского края. А через два года - первым заместителем прокурора Тульской области.Все последние годы, с 11 апреля 2012 он руководил прокуратурой Ивановской области.

Имеет почетное звание Российской Федерации «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», кандидат юридических наук. Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации». Женат, имеет сына и дочь.

Основные требования к себе и подчиненным: обеспечить системность и эффективность надзора, объективно оценивать результаты работы, добиваться реального восстановления законности и нарушенных прав.