Заболеваемость ОРВИ растет, грозит ли Иркутской области эпидемия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Слечь в конце зимы - начале весны с кашлем, насморком, температурой - дело для иркутян привычное. Только теперь к обычным сезонным ОРВИ добавился коварный COVID-19. И хотя все эти болезни вирусные, но вирусы все-таки разные, и «поведение» у них различается.

Так, коронавирус наконец-то пошел на спад. По данным на 24 февраля, в Приангарье подтвердилось лишь 236 новых случаев, - и это самый низкий суточный прирост за вторую волну пандемии. Во многих городах и районах ковид уже не находят, или регистрируют лишь единичные случаи (исключение пока составляет Иркутск, где все еще отмечаются десятки зараженных в сутки).

Случаев гриппа тоже нет. Что неудивительно - население от этой напасти провакцинировано.

А вот заболеваемость ОРВИ к концу зимы, наоборот, пошла в рост. Сравним цифры: на позапрошлой неделе заболели 13271 жителей Приангарья, из них 8528 детей, а на прошедшей слегли уже 16203 человек, в том числе 10922 детей. Почему? Ведь ковид научил нас соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки, носить маски...

- Действительно, ситуация по ковиду у нас сейчас стабильная, заболеваемость снижается. Но сезонный рост ОРВИ никто не отменял, - говорит «КП»-Иркутск эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии ИГМАПО Юрий Лысанов. - Причины простые. Во-первых, за зиму у сибиряков снижается иммунитет, потому что меньше гуляем на улице, чаще сидим в душных помещениях, меньше витаминов получаем с пищей, а на холоде расходуется больше энергии. Во-вторых, как только теплеет, многие расслабляются: открывают настежь форточки, легче одеваются, а на сквозняке простывают.

Так ждать ли этой весной традиционной эпидемии ОРВИ и гриппа в Приангарье?

- Думаю, что нет. Все же меры профилактики против ковид дают эффект и в борьбе с другими вирусными заболеваниями. Поэтому, например, до закрытия школ на карантин из-за ОРВИ, как бывало раньше, нынче не должно дойти. А примерно к концу марта простуды и вовсе пойдут на спад, - предполагает Юрий Лысанов.

КСТАТИ

Где принимают пациентов с ковид

Больницы возвращаются к плановой работе, а куда пойти, если все же заподозрили у себя коронавирус или уже получили положительный тест на инфекцию? Для этого по-прежнему открыты центры амбулаторной диагностики и лечения COVID-19. Врачи осмотрят, назначат при необходимости анализы, выпишут бесплатные лекарства и будут наблюдать за состоянием пациентов.

Итак, вот список медорганизаций Иркутской области, на базе которых действуют амбулаторные центры:

1. Медсанчасть ИАПО

2. Иркутская городская клиническая больница №8

3. Иркутская городская клиническая больница №9

4. Лечебно-диагностический центр, Иркутск

5. Братская городская больница №5

6. Иркутская городская клиническая больница №10

7. Иркутская городская клиническая больница №1

8. Тулунская городская больница

9. Иркутская районная больница

10. Иркутская городская больница №6

11. Усть-Илимская городская поликлиника №1

12. Аларская районная больница

13. Иркутская городская клиническая больница №3

14. Иркутская городская поликлиника №17