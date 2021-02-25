Показать свое профессиональное мастерство студенты колледжей и техникумов, молодые работающие профессионалы и школьники смогут по семи блокам компетенций: «Строительство», «Информационные и коммуникационные технологии», «Творчество и дизайн», «Промышленное производство», «Сфера услуг», «Обслуживание гражданского транспорта» и «Образование». Особенностью чемпионата по стандартам WorldSkills является то, что их могут посещать все заинтересованные лица, а правила едины для всех участников.В этом году участие в чемпионате примет более 300 конкурсантов. Он будет проходить по 51-й компетенции в трех возрастных категориях.Самая молодая из них - 16 лет и моложе. Юниоры будут соревноваться в 11 компетенциях. Конкурсанты в возрасте от 16 до 22 лет соревнуются по 36 компетенциям. В этой возрастной категории новыми компетенциями 2021 года стали: «Дополнительное образование детей и взрослых», «Экспедирование грузов» и «Производственная сборка изделий авиационной техники», которые являются актуальными для нашего региона.Соревнования по возрастной категории 50 лет и старше «Навыки мудрых» будут проходить 27 февраля 2021 года на площадках городов Ангарска и Тулуна по четырем компетенциям: «Сварочные технологии», «Поварское дело», «Дошкольное воспитание» и «Охрана труда». Участие будет принимать 21 конкурсант.Чемпионат пройдет на базах 25 профессиональных образовательных организаций Иркутской области. География соревнований обширна и охватывает такие города, как Иркутск, Ангарск, Черемхово, Саянск, Тулун, Братск, Байкальск. Оценивать конкурсантов будут более 450 экспертов.Министр образования Иркутской области Максим Парфенов:- Иркутская область сегодня заинтересована в том, чтобы молодежь получала профессию в нашем регионе, а потом оставалась работать и развивать наши предприятия. В Приангарье к рабочим профессиям особое отношение. Мы готовим квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, без которых невозможно обеспечить кадрами развивающуюся экономику и организовать комфортную жизнь. Вот уже шестой год чемпионат «Ворлдскиллс» демонстрирует эффективность объединения на одной площадке системы образования, молодых специалистов и работодателей. В результате участники добиваются успехов в освоении профессии, повышается квалификация преподавателей, модернизируется производственная база техникумов и колледжей. Чемпионат - уникальная площадка для развития новых возможностей и талантов.На правах рекламы.