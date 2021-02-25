Завод по розливу байкальской воды в Култуке окончательно снесли. А вот эту траншеи, где трубы, больше нет.

Завод по розливу байкальской воды в Култуке, который стал причиной для нешуточного скандала еще весной 2019 года, наконец сносят. Решение об этом было принято давно, а стройка заморожена. Но судебные приставы все никак не могли добиться демонтажа. И вот общественник Денис Букалов, побывав на месте, засвидетельствовал - завода больше нет. Нет совсем.

-У меня отличная новость, - заявил он. -Проезжали мимо Култука, решили заехать. Работает трактор. Здесь злосчастная траншея проходила для трубы. Ее заравнивают. Подальше еще есть остатки завода - их тоже снесут. И это доказательство того, что если хочешь чего-то достичь - бери и делай.

Новость Букалова обрадует многих, кто следил за судьбой завода и не верил, что его снесут на самом деле. Напомним, против строительства, которое угрожало экосистеме местных Таловских болот, поднялись жители нескольких регионов России. В итоге стройку сначала заморозили, а потом и вовсе прекратили и признали незаконной, оспорив результаты экологической экспертизы. На место выезжала и и делегация Государственной Думы. Законодатели решили, что уже построенные сооружения на территории завода надо разобрать. С соблюдением формальностей, предъявив иск к собственнику. Который и расположенные рядом болота должен рекультивировать.

Свои подписи под петицией против завода поставили и знаменитости – в их числе телеведущая Елена Летучая и светская львица Виктория Боня. Натуральным образом под контроль взял ситуацию ставший народным блогером стилист и шоумен Сергей Зверев, который устроил одиночный пикет у стен Кремля в защиту озера. Король гламура, напомним, сам родом из поселка, где пытались возвести завод.

Общими усилиями своего добились. Судебные приставы отчитались о выполнении решении суда о запрете на возведение скандально известного завода на берегу озера Байкал еще в мае 2019 года. Но сам завод, вернее, то, что от него осталось, хозяева сносить не спешили. Тем более заниматься рекультивацией. Теперь, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. "КП" будет следить за ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты хотят демонтировать завод по розливу воды на Байкале за счет его владельца. В Култук прибыла делегация комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. (подробности)

Экспертизу о строительстве завода по розливу воды на Байкале признали незаконной. Строительство завода в Култуке остановили по решению суда. (подробности)

Звезда вне закона: Сергея Зверева вызвали в полицию за одиночный пикет в защиту Байкала. Королю гламура грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов. (подробности)

Байкал пора спасать от китайцев! Или от нас самих? Часть 1

Скандал с закрытием строившегося на славном море китайского завода по розливу воды в бутылки заставил спецкора «Комсомолки» Дину Карпицкую отправиться на берега легендарного озера. (подробности)

От кого на самом деле нужно спасать Байкал: расследование "КП". Часть 2

Скандал с закрытием строившегося на славном море китайского завода по розливу воды в бутылки заставил спецкора «Комсомолки» Дину Карпицкую отправиться на берега легендарного озера. (подробности)