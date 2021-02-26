«Слата» выпустила новинки собственного производства

Фото: ООО Маяк.

«Слата» расширяет ассортимент продукции собственного производства. В магазинах уже представлены пироги, супы, фаст-фуд, а 1 марта в продажу начнут поступать цветные пельмени.

Торговая сеть «Слата» ежедневно поставляет в свои 80 супермаркетов, а также в интернет-магазин более 15 тонн готовой продукции собственного производства. В ассортименте 350 наименований. Особенно иркутянам полюбились хлебобулочные изделия и кулинария. Наибольшим спросом пользуются салаты оливье с колбасой, сельдь под шубой, морковь по-корейски, а также хлеб и булочки. Покупатели проявляют интерес и к новинкам. С 10 февраля в супермаркетах Иркутска продаются пироги с яблоками, брусникой, вишней, клубникой, творогом, капустой, картофелем и курицей. Также в ряде супермаркетов на прилавках можно увидеть несколько вариантов первого блюда: солянка сборная мясная, суп-лапша домашняя, суп-пюре грибной.

- То, что в ассортименте супермаркетов не хватает пирогов, мы выяснили, проведя опросы среди покупателей, - рассказала главный технолог ТС «Слата» Марина Острасть. - Сегодня время на приготовление выпечки есть не у всех. Мы же предлагаем пироги, которые по вкусу ничем не уступают домашним.

Также в торговой сети пришли к выводу, что в дополнение к полноценному обеду или ужину, которые можно приобрести в «Слате» в готовом виде, нужны супы. Как пояснила Марина Острасть, прежде чем попасть на прилавок, каждая порция только что приготовленного супа помещается для хранения в камеру шоковой заморозки, что позволяет сохранить качество и вкус продукта. Покупателю нужно только разогреть первое блюдо в микроволновой печи, и обед готов.

Фото: ООО Маяк.

В «Слате» отметили, что интерес к готовой еде на вынос - «Food to go» -продолжает расти. Увеличиваются продажи сэндвичей, гамбургеров, пиццы. В семи супермаркетах сейчас тестируют, насколько популярны будут эко-коробочки с крылышками по-китайски, кальмарами в кляре, курицей «Бомбей» и картофелем фри.

А в самом начале весны в продажу поступят пельмени из теста, окрашенного натуральными пищевыми красителями, с начинкой из говядины, куриного филе, соли, черного перца и репчатого лука.

В целом в супермаркетах «Слата» сегодня представлено 8 видов пельменей и 4 - вареников. В компании надеются, что яркие, цветные, по-настоящему весенние пельмени придутся по вкусу не только детям, но и взрослым.

Ну и, конечно же, востребованной категорией продукции в настоящее время остается «здоровое питание. Покупатели давно оценили запеканки и другие блюда из творога, каши. В перспективе «Слата» планирует наладить выпуск маринованных овощей в индивидуальной упаковке.