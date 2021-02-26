Семья Степановых из Иркутска спортивная до мозга костей. Глава Павел - бывший баскетболист, экс-игрок сборной Иркутской области, закончивший карьеру из-за травмы. Жена Анна – мастер спорта по хоккею с мячом. Старший сын Лаврентий в свои 6 лет уже серьезно занимается универсальным боем и готовится к первым в жизни соревнованиям. А вот 7-месячной дочурке до каких-либо занятий еще далеко. Но, похоже, что именно ей суждено в будущем добиться самых крупных спортивных успехов и добраться до олимпийского пьедестала. А иначе с таким именем никак. Ведь не просто так родители назвали малышку Олимпиада.- Конечно, мы придумали такое имя не для того, чтобы выделиться, - рассказывает корреспонденту \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" Павел Степанов. – Хотим с детства привить ей спортивный дух и вырастить из дочки профессиональную спортсменку. Считаем, что имя Олимпиада принесет нашей дочурке удачу, и она попадет на Игры. Надеюсь, еще Лаврентий начнет заниматься дзюдо и тоже дорастет до главных стартов четырехлетия.В какой вид спорта отдаст Олимпиаду, Павел уже знает. В 4-5 лет планирует записать ее на художественную гимнастику. И не к кому-нибудь, а к известному тренеру Ольге Буяновой, которая в свое время воспитала 7-кратную чемпионку мира Оксану Костину и серебряного призера Олимпиады 2012, 4-кратную чемпионку мира Дарью Дмитриеву. Кстати, сейчас Павел работает заведующим спорткомплекса «Байкал-Арена», в которой как раз тренируются гимнастки. Правда, временно Павел решил испробовать на себе роль главного героя фильма «Усатый нянь» Кеши. Только не в детском саду, а у себя дома. Мужчина сам вызвался сидеть с Олимпиадой в декрете.- Как только Липе исполнилось два месяца, мы с женой поменялись обязанностями, - улыбается счастливый отец. – Она вышла на работу, а я ушел в декрет. Зачем? Просто захотелось больше времени проводить с детьми. Раньше этого делать не удавалось. Ведь в нашем спорткомплексе соревнования проходят не только в будние дни, но и в выходные. На работе мне пошли навстречу. Так что сейчас у меня сплошные домашние хлопоты.И об этом Павел нисколько не жалеет. Наоборот, рассказывает обо всем с улыбкой. Подъем у отца двоих детей как у солдата – в 6 утра. А дальше все по распорядку дня. Пока малышка Олимпиада и сын Лаврентий спят, нужно успеть прибраться, приготовить завтрак, проводить жену на работу. Затем надо покормить ребятишек, собрать, отвести старшего в садик, вернуться домой и уложить Олимпиаду на дневной сон. Затем обед, глажка, стирка, смена подгузников, вновь уборка, вечерняя прогулка и несколько часов отдыха после того, как жена вернется домой.- Нисколько не жалею о том что согласился пойти в декрет, - заключает Павел. – Домашний быт мне пока в радость. Правда, все три года я сидеть так не собираюсь. Уже в апреле мы поменяемся с женой обратно, и я выйду на работу.