Этот месяц для буддистов России - праздничный. Они празднуют наступление Нового года по Лунному календарю. И ученые ламы составляют астрологические гороскопы на год, обязательно указывая - родившимся под каким знаком повезет, какой ожидается урожай и какая погода, на что рассчитывать и как преодолеть ненастья. Буддисты верят, чтокаждый год имеет свой характер, свои склонности, свою энергетику. И настаивают, что 2021 год следует считать годом беловатой металлической Коровы, а не Быка, как уверены китайцы. Пол животного тут имеет значение - Буренка - это к добру ( и вот почему). Согласимся с ними! Вот какой прогноз на год составил настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама.Везет тому, кто сам везетГод благоволит людям, родившимся в годы Змеи и Курицы ( в западной и китайской астрологии - Петуха - ред.), - предсказывает ученый лама. -Год неблагоприятен для людей, родившихся в годы Овцы и Коровы ( соответственно - Быка). Не рекомендую часто, в большом количестве есть молочную продукцию, сыры, особенно не домашнего приготовления, белые плоды, крольчатину, козлятину.Но это, так сказать, общие слова и рекомендации. Потому что в год Коровы придется изрядно потрудиться, чтоб вот так \\"повезло\\".- Корова является символом работоспособности, трудолюбия, - замечает Еши Намжил лама . - Избранному делу она отдает всю себя. Характер года, склонности людей, энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного. Соответственно и в этом году лживые разговоры, пустые обещания и прочие виды обмана станут реже, труд выйдет на первое место.А что будет с теми, про кого не скажешь, что он трудоголик? По прогнозу ламы, ничего хорошего.- В сложной жизненной ситуации окажутся безынициативные, ленивые и робкие люди, - уверен он. - Все их будут стараться как-то использовать. Участятся случаи паразитизма, иждивенчества, наглого использования чужого труда, имени, энергии, достижений. В связи с этим больше будет громких скандалов, дрязг, разоблачений. Есть вероятность проявления различных форм недовольства.Чем будут люди недовольны? Судя по перечню, предложенному Еши Намжил ламой, как обычно - всем. Довольными быть трудно, для этого надо что-то делать. А так - можно предъявить претензии власти ( плохо рулит), науке ( мало достижений), медицине ( это мы всегда готовы и список есть), образованию ( плохо учат). Особенно - анонимно и в соцсетях.Счастье зависит от нас самих.Тратить силы на брюзжание некогда. Работы невпроворот.- В этот год необходимо браться за большие дела, проекты, предпринимать что-то новое, особенно то, что имеет отдаленные перспективы, - говорят буддисты. - В этом году трудно будет тем, кто не сможет перестроиться под новые технологии, реалии, предусмотреть, может, даже предугадать более далекое будущее. В целом на год и на весь цикл очень плохой отпечаток отложила эпидемия коронавируса. Однако в то же время много и положительных примеров. Гораздо больше стала проявляться благотворительность. Люди лучше узнали друг друга. И оценили по делам. В целом год будет благополучным для трудоголиков, ремесленников, для людей творческих профессий, а также для тех, кто работает в производстве.В материальном плане год в целом ожидается неплохим. Не нужно строить больших планов и ожидать быстрых результатов. Не стоит полагаться на кого-то, на начальство или фортуну, только собственным трудом можно заложить основу на многие годы вперёд. Корова поможет созидательным людям. Именно такие люди обеспечат себе благополучное будущее в 2021 году.Весной будет паводокБурятские ламы в своих астрологических прогнозах никогда не обходят виды на погоду и урожай. И,как правило, эти предсказания сбываются. Вот какой прогноз по этому поводу у Еши Намжил ламы.- Весна не будет долгой, а лето может затянуться, правда, нередкими будут разные неожиданности в виде сильного дождя, внезапного града или шквалистого ветра, - говорит он. - Осень ожидается умеренно теплой, все будет как бы своевременно. Возможно, сложным станет год для сельского хозяйства. Скорее всего, будет большое наводнение ( весенний паводок из-за большого количества выпавшего снега действительно прогнозируется в Сибири - ред.) . Тем не менее, урожай снимется неплохой, а вот скот размножится средне. Сохранится риск распространения различных инфекций на посевах от насекомых, грызунов и различных микроорганизмов. Поэтому нужно сажать и беречь деревья, кусты, чтобы привлечь как можно больше птиц к себе на огород, в сад.