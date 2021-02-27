Что произошло с участницей шоу "Давай поженимся" из Бурятии после скандала с Ларисой Гузеевой.

Таира Чимитова из Бурятии, попав на передачу "Давай поженимся" с известной актрисой Ларисой Гузеевой и свахой Розой Сябитовой в качестве ведущих, испытала немало неприятных минут. Тридцатилетней красавице из Бурятии пришлось столкнуться с законами шоу. Хочешь ты этого или нет, а оно для того и существует, чтобы потенциальные невесты и женихи подробно и публично "исповедовались", отвечая на самые неожиданные и жесткие вопросы. И уже в ходе этого диалога идет отбор. Собственно это знают все, кто смотрит передачу. Но одно дело смотреть, а когда ты сталкиваешься с этим сам!

-Не хочу, чтобы это шоу выходило!, - признавалась после записи Таира в соцсетях. А все почему? Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой не понравилось, что Таира, по совету нумеролога, поменяла свое родное имя Дулма .

- И теперь и мама вас Таира называет? Прошлись по чувствам родителей, - негодовала Лариса Гузеева.

Потом пришлось отвечать на подробные вопросы о том, почему пятилетняя дочка сейчас гостит у своего отца, и как это - две недели с мамой, две недели с папой. Хотя это, как минимум, значит, что у родителей девочки хорошие, доверительные отношения.

- Вы обманываете, вы лжете, вы выкручиваетесь, я не хочу в этом больше участвовать, - подчеркнула актриса Лариса Гузеева. – Я тут 13 лет сижу, я взрослая баба, мне невозможно запудрить голову. Как я могу вас рекомендовать Михаилу. Можете показать свой сюрприз.

Уже тогда Таира начала жалеть, что приехала. Хотя ее танец в национальном бурятском костюме никого не оставил равнодушным. Хороша!

- Это замечательно, удивительный сюрприз, просто 10 из 5, - восхищалась Лариса Гузеева. – Жаль, что у нас не было времени выпытывать у вас рецепты десертов, ваших национальных блюд. Я это очень ценю. Может быть, я к вам на съемочку съезжу .

Жених на шоу - врач-онколог, выбрал для знакомства не Таиру. Но, впрочем, именно этот момент занимал ее меньше всего - красавица-бурятка прекрасно знала, что за любовью на шоу не ездят.

А вот за чем тогда?

- Это новый опыт, я попробовала себя на публике, и получилось, - призналась Таира. - Получилось и держаться хорошо, и собой владеть, и говорить связно, и двигаться хорошо. А ведь я еще в начале года об этом размышляла. Говорила подружке - хорошо бы на телевидение. Но тогда это было от меня далеко.

Любовь на шоу не ищут - в этом теперь уверена Таира. Фото: предоставлено Таирой Чимитовой

-Мне теперь во все соцсети пишут с просьбой познакомиться, - говорит Таира. - И спрашивают - не думали о карьере ведущей на телевидении?

Теперь Таира Чимитова и сама начала задумываться о том, чтобы стать ведущей. Правда, пока намерена хорошо обучиться СММ, чтобы вести соцсети, изначально созданные для продажи своих собственных тортиков, на новом, профессиональном уровне. А там - все может быть. Что касается чувств и поиска избранника, то тут Таира не спешит. На сообщения в соцсетях отвечает, но очень выборочно, хотя письмами ее и завалили. Говорит, что хочет подождать, пока пройдет время и шумиха вокруг ее имени уляжется. Вот тут-то и станет все понятно с поклонниками. А что касается мастер-классов по изготовлению кондитерских вкусняшек, куда сейчас все наперебой записываются, то она не против. А даже за!