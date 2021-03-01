В ЦБ рассказали, какие купюры чаще всего подделывают в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Студенты купили в интернете фальшивые деньги, чтобы расплатиться ими за съемную квартиру. А двое других приятелей запаслись поддельными купюрами, чтобы просто приобретать на рынках дешевый товар. Это лишь пара примеров новостей о задержании фальшивомонетчиков, которые за последнее время появились в криминальных сводках Иркутска. Конечно, крупных дельцов, которые сидят дома за станком и печатают фальшивые миллионы, у нас по официальным данным нет. Но и мелкие любители легких денег, которые распространят по городу даже 10-15 ненастоящих банкнот, могут доставить проблемы тому, у кого эти деньги окажутся. Ведь за хранение и сбыт подделок можно угодить за решетку на срок до 8 лет.

- За 2020 год в Иркутской области нашли 183 фальшивые банкноты, - рассказал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук. – Чаще всего подделывают купюры номиналом 5 000 рублей образца 1997 года. Также удалось вывести из оборота 11 фальшивок номиналом 50, 500, 1 000 и 2 000 рублей. Что говорить, найдена даже одна ненастоящая 5-рублевая монета.

Итак, где же и у кого больше шансов получить в свой кошелек не официальный билет банка России, а просто хорошо прорисованную бумажку?

- Чаще всего мошенники сбывают фальшивки тем, у кого нет возможности проверить их качество, - рассказывают "КП"-"Иркутск" в ГУ МВД России по Иркутской области. – В первую очередь - это водители такси, автобусов и маршруток. Так что им стоит быть особенно внимательными. А вот расплачиваться подделками в супермаркетах, аферисты боятся, так как там есть специальные аппараты. Где они приобретают такие деньги? В основном в Интернете. Стоимость одной 5-тысячной бумажки там составляет около 2 тысяч настоящих рублей. Вот такая выгода, которая правда, может привести к лишению свободы.

Как говорят сотрудники банков и полицейские, чтобы не получить кусок обычной бумаги с картинкой Хабаровска, нужно просто запомнить основные защитные признаки. Разберем, как распознать самую популярную у фальшивомонетчиков 5-тысячную купюру.

КОНКРЕТНО

Как не пропустить ненастоящие деньги

- На подлинной банкноте 5 000 рублей есть скрытое изображение сочетания букв «РР» на ленте с орнаментом, - объясняет Игорь Коржук. - Их можно увидеть, если рассматривать банкноту под острым углом к поверхности и против источника света. В зависимости от положения банкноты видны будут или светлые буквы на темном фоне, или темные на светлом.

Но это еще не все. При рассматривании банкноты против источника света, можно увидеть изображение числа 5000, сформированное абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий. Бумага в месте расположения микроотверстий не должна восприниматься шероховатой.

Если у вас плохое зрение, не беда. Определить настоящую купюру можно тактильно. Так, текст «Билет Банка России», обозначение номинала цифрами 5000 и словами «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ» обладают повышенной рельефностью, воспринимаемой на ощупь.

Полностью изучить все степени защиты всех купюр, можно в мобильном приложении «Банкноты Банка России» и на сайте Банка России».