Теперь ты в армии: следователь Анастасия Лапина, прежде, чем начать раскрывать уголовные дела отслужила 3 года. Фото предоставлено героиней публикации

От превратностей судьбы не застрахован никто. Например, что может подвигнуть 23-летнюю девушку из Усть-Илимска, окончившую Иркутский педагогический университет, пойти служить в армию? «Комсомолка» поговорила с Анастасией Лапиной – ныне следователем по Слюдянскому району СУ СК России по Иркутской области - накануне Международного женского дня 8 марта.

- Во время учебы в вузе поняла, что на самом деле хочу быть следователем и просто захотелось посмотреть, идут ли мне погоны, - улыбается Анастасия Лапина, на самом деле немного лукавя, ведь решение это было продуманным, служба позволяла получить и опыт, и стаж. – Поступила в магистратуру Байкальского государственного отделения на заочное обучение юридического факультета, чтобы получить профильное образование, и подписала контракт на службу.

Распределена девушка была в закрытое административно-территориальное образование Свободный в Свердловской области в ракетные войска стратегического назначения. В обязанности рядовой Лапиной входило дежурство в составе боевого расчета в машине боевого управления, иначе говоря, Анастасия была механиком, обеспечивающим бесперебойную связь.

Со службы в армии осталось всего пару фотографий, ведь проносить камеру в часть было нельзя. Фото предоставлено Анастасией Лапиной

- Обеспечивала засекречивающую связь: если бы позвонил президент, то ответила бы я, - говорит следователь. – У меня была первая – самая высшая - форма допуска к государственной тайне, был доступ к документам особой важности.

Три года пролетело быстро. Из тягот службы девушка вспоминает только боевые учения, которые проходят два раза в год и длятся месяц.

- Нужно выехать на специальную боевую точку и расположиться там, то есть замаскироваться и так далее, - вспоминает бывшая рядовая Лапина.

Вообще о том времени Анастасия вспоминает с теплом, жалеет только, что фотографий практически нет, ведь проносить телефоны и фотокамеры в воинскую часть нельзя. Продлевать контракт еще на три года Лапина не стала, образование было получено, ее ждала новая специальность.

Раскрыла дело 15-летней давности

На посту следователя Анастасия Лапина с осени 2018 года. Считает, что должность эта требует стрессоустойчивости, ответственности.

- А еще надо уметь находить язык с людьми разных возрастов, из разных соцслоев, - говорит следователь СК России.

Раскрывает Анастасия не только уголовные дела, возбужденные в настоящем, но зачастую и находит преступников, скрывающихся от наказания долгие годы. Так, в 2020-м их отдел нашел подозреваемых в убийстве женщины в далеком 2005 году: тогда неизвестные застрелили мать на глазах у сына, а потом избили и самого подростка. На допросе мужчины отпираться не стали, оба сказали:

- Все эти 15 лет мы ждали, что в любой момент за нами придут, - признались подозреваемые в убийстве.

Вот за ними и пришли. Следователи собрали все необходимые доказательства и передали дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. Как было уже не первый раз. И точно не в последний.

- Будем и дальше бороться со злом, - заключает Анастасия. - И конечно, помогать людям.

Сейчас Анастасия Лапина - следователь по Слюдянскому району СУ СК России по Иркутской области. Фото предоставлено героиней публикации

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