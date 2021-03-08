Скончался иркутский художник Владимир Кузьмин

Умер иркутский художник Владимир Кузьмин

Уходит поколение замечательных представителей художественной культуры второй половины ХХ – начала ХХI века. Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», и вся культурная общественность Иркутска переживают ощутимую потерю. 5 марта прервались дни плодотворной творческой жизни талантливого живописца, заслуженного художника РСФСР, педагога, ветерана труда Владимира Александровича Кузьмина. Воспитанник Иркутского художественного училища, где он учился у таких педагогов как А.П.Жибинов, А.И.Вычугжанин, А.П.Крылов, Владимир Кузьмин был продолжателем лучших традиций уникальной иркутской живописной школы.

Главное внимание художника было сосредоточено на родном крае, его истории и современности, болью отзывалось на исчезновение примет старинного деревянного Иркутска. Восхищают его живописные работы, будь то деревянный или современный городской пейзаж, старое забытое селение. Кузьмин создал неповторимую галерею портретов современников, куда вошли и выдающиеся личности, и простые люди из народа. Они всегда узнаваемы, исполнены гордости за своих земляков. Его натюрморты обладают особенной живописной пластикой и очаровательными подробностями. В процессе всего творческого пути В.А. Кузьмину всегда было свойственно стремление к критическому социальному осмыслению происходящего, а также к активным действиям, будь то защита Байкала, сохранение культурного наследия и противостояние стихийному изменению архитектурного облика Иркутска.

Многие замечательные работы В.А. Кузьмина вошли в коллекции крупнейших художественных собраний России и зарубежья, таких как Московский Государственный исторический музей; Государственный художественный музей Алтайского края (Барнаул); Кемеровский областной музей изобразительных искусств; Новосибирский областной художественный музей; Иркутский областной художественный музей, им. В.П. Сукачёва; музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова; картинные галереи Новокузнецка, Читы, Томска, Карл-Маркс-Штадта, Китая.

Высокопрофессионально владея ремеслом художника, В.А.Кузьмин не мог не поделиться своим мастерством с молодёжью. Много лет он был преподавателем иркутского художественного училища. Его деятельность была высоко оценена правительством Иркутской области.

Он был лауреатом премии губернатора «За создание серии живописных работ, посвященных городу Иркутску», имел многие профессиональные награды: медали, дипломы и грамоты.

Светлая память о выдающемся художнике Владимире Александровиче Кузьмине, отзывчивом педагоге и замечательном человеке навсегда останется в сердцах его друзей, коллег, учеников и почитателей его таланта.