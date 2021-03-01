Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 марта: в ковидных госпиталях лечат 1755 пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 1 марта. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Приангарье такова: темпы прироста идут на спад, при чем уменьшение случаев заражения отмечается каждый день – 234, 230, 228 и вот теперь – 224 человека узнали за минувшие сутки, что заразились COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 1 марта: подтверждено с начала пандемии 56 115 диагнозов COVID-19. Большинство из них уже выздоровели, сегодня это число - 52 603. Только за предыдущие 24 часа отрицательные результаты тестов на коронавирус получили 149 человек.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 марта: в больницах 1755 пациентов с COVID-19

За сутки на больничные койки попали еще 29 сибиряков – именно стольким подхватившим заразу потребовалась госпитализация. На сегодняшний день в ковидных госпиталях продолжают получать необходимое лечение 1755 человек.

И хотя, смертность от коронавируса в Иркутской области идет на спад, летальные исходы все еще продолжаются. За сутки умерли еще 9 человек: причиной смерти 7 стал COVID-19, еще двое зараженных скончались от иных болезней. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1896 заболевших, еще 234 с таким же диагнозом сгубили другие заболевания.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутской области на 1 марта.

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