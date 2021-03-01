8 марта 2021 в Иркутске: как отметить, что подарить

Колечко, косметику или завтрак в постель: что ждут в подарок иркутские барышни на 8 марта? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До трех тысяч рублей. Столько готовы потратить мужчины на 8 марта 2021 в Иркутске. Ну что ж. На массаж и завтрак в постель точно хватит. И, может быть, даже на косметику. С ювелирными украшениями, увы, придется подождать. Так примерно можно сказать, если сравнить, что бы хотели на праздник иркутские дамы и что они получат. Традиционное исследование провел сервис Авито.

8 марта 2021 в Иркутске: подари ты мне колечко с бирюзой или кофе в постель

О ювелирном украшении в подарок на 8 марта мечтает каждая четвертая иркутянка. Не так и много, и это говорит о том, что наши дамы вполне реалистичны.В отличие, скажем, от москвичек, где рассчитывают на кулон или колье 38%. Но больше всего фантазерок в Ижевске – 56%. Ибо грезить можно о разном, но есть суровая правда жизни. Она – о цене презента. Поэтому что-то из средств ухода за собой надеются получить ( и не будут разочарованы!) 43% горожанок. А треть рассчитывает на подарочный сертификат – покупай что хочешь, дорогая.

- Еще 27% российских женщин поделились, что на 8 марта хотели бы, чтобы им подарили заботу - завтрак в постель или массаж, - отметили аналитики. - В Иркутске такой презент с радостью примут 50% дам.

На косметику больше всего рассчитывают рязанские барышни, и, кстати, иркутянки, а на сертификаты – челябинки. На заметку сильному полу – цветы – это тебе не СПА, и не массаж, это дежурный подарок, о нем вспомнила лишь одна из сотни. Не ценят! А вот о кофе в постель и прочих проявлениях заботы упомянула половина иркутских дам.

А если гаджет или бытовую технику?

Никакие смарт-часы не сравнятся с массажем! В Иркутске на новый гаджет рассчитывает каждая десятая, и это немного. Обычно в списке подарков этого рода лидируют полезные – телевизор, фен, блендер, смарт-часы. Заметим, что они не каждой нужны и уж точно не на праздник.

Поездка за город, путевка и книга – это тоже из серии подарков, которые примут. Чего не ждут? Новую посуду ( не дарим кастрюльки и сковородки!) , алкоголь и деньги.

Что хотят преподнести мужчины

Как мы знаем, чаяния не всегда совпадают. Но все-таки…

-В Иркутске в этом году ювелирные украшения хотят приобрести на 37% больше пользователей. Также много мужчин (19%) поделились что в этот день хотят одарить дам заботой - сделать массаж или преподнести завтрак в постель, - отмечают а Авито.

Дамы обрадовались. Рано! В Иркутске технику для кухни в этом году ищут на 10% чаще, чем в прошлом году, технику для дома - на 28% больше, а приборы для индивидуального ухода присматривают в 2,1 раза активнее. Увы, это статистика. Без нового фена и набора чашек, судя по всему, никак. Кому-то не повезет…

Из оригинального. Город уходит от пандемии. А это значит….Значит, что частыми подарками будут шарфики, туфли и платья. Сурово! Есть совет – выбирайте вместе с теми, кому дарите! А то эффект может быть обратным.

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- Одежду и обувь в этом году на 8 марта собираются дарить 9% мужчин, спрос на женскую одежду во время подготовки к празднику вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по России, - сообщают аналитики. - В Иркутске одеждой стали интересоваться на 24% активнее.

Увы, но похоже, сильная половина человечества руководствуется собственными представлениями о прекрасном, а не опросами относительно того, что хотят барышни. Поэтому 8% преподнесут букет, 7% - посуду (!!!). Есть и отчаянные - 3% собираются дарить женщинам вино, а 1% - кошечку или собачку!

Уже примерно понятно, как пройдет 8 марта 2021 в Иркутске? Что касается финансовой стороны, то две трети мужчин в России рассчитывают уложиться в сумму до пяти тысяч рублей, причем 35% выбирает золотую середину – от 1 до 3 тысяч. В Иркутске таких больше – 42%. Но при этом треть сибиряков готово потратить на любимую от 5 до 10 тысяч рублей. Кстати, еще два года назад, в 2019 году, на это был готов лишь каждый десятый, а 8% могли заплатить и больше. Сейчас щедрых больше, но и деньги считать все умеют – 10 тысяч – и точка!