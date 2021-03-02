Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 марта: больше 1900 человек в регионе умерли от COVID-19 с начала пандемии

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 марта: более 1900 человек в регионе умерли от COVID-19 с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 2 марта. Количество выявляемых за сутки случаев заражения COVID-1 в Приангарье снижается с каждым днем. Если еще вчера положительных тестов в регионе выявили 224, то уже сегодня – 210.

Как отмечают в Роспотребнадзоре области, по всем случаям регистрации новой коронавирусной инфекции определен круг контактных, с передачей их для медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

- В медицинских учреждениях Приангарья 2 марта на лечении находятся 1706 пациентов с COVID-19, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 марта: скончались еще 9 человек

Заболеваемость падает, количество выздоровевших растет (за сутки вылечились 313 человек, всего с начала пандемии победить болезнь смогли 52 916 подхвативших заразу), но летальные исходы, увы, все еще есть.

За минувшие 24 часа в области скончались еще 9 пациентов с коронавирусом, только один из них умер не от COVID-19. Всего в регионе новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти уже 1904 заразившихся. Еще 235 с COVID-19 умерли от иных болезней.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 марта.

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