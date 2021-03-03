Будет ли Масленица в Иркутске в 2021 году: музей "Тальцы" ждет вас

Масленица идет, блины да мед несет! Один из самых любимых праздников у сибиряков - Масленица в Иркутске 2021 все же состоится! Народные гуляния, конкурсы, блины – все эти неизменные атрибуты празднества, нынче будем отмечать в течение 7 дней. В этом году Масленица в Иркутске 2021 приходится на неделю с 8 по 14 марта. «КП» выяснила, как будем праздновать?Масленица в Иркутске 2021: музей «Тальцы» ждет в гостиУже традиционно самые необычные гуляния пройдут в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Это архитектурно-исторический комплекс на 47-ом километре Байкальского тракта.Масленица развернется под открытым небом в лучших народных традициях. Здесь будет и взятие снежного городка, и катание с ледяных горок и бои мешками. Иркутяне смогут попробовать гулять на ходулях и подняться на 11-метровый столб. А истинные гурманы полакомятся тальцинскими блинчиками с сибирской брусникой и смородиной.- В программе у нас в этом году как обычно - народные забавы, поедание блинов, пляски, песни, хороводы, выступления фольклорных коллективов, - сообщают в музее. – Организуем ярмарку ремесленных изделий и, конечно, как обычно будет работать трактир и пикниковая зона.Ну и конечно, как без сжигания чучела в конце недели – в воскресенье. Считается, что именно с этого дня весна окончательно побеждает зиму.- Еще в кармашек главной куклы праздника — Масленицы — можно положить записку с описанием своих бед. По народному поверью, если сжечь с ней все свои несчастья, они улетучатся вместе с дымом, - рассказали в «Тальцах».Гостей в музее ждут с 12.00 до 16.00 в субботу и воскресенье – 13 и 14 марта.Сжигать чучело Зимы в Иркутске будут 14 мартаЕсли на Масленицу вы не сможете выбраться из города, не беда. Народные гуляния пройдут и в самом Иркутске. Все основные празднества в городе намечены на воскресенье. Только вот в каком они будут формате – пока не решено.- Гуляния будут, но с ограничениями, - пояснили в мэрии.Места для проведения праздника Масленица в Иркутске 2021 – сообщим позже – следите за новостями на сайте.ЭТО ИНТЕРЕСНООтмечать народный праздник Масленица в Иркутске 2021 можно всю неделю. С понедельника по среду длится так называемая Узкая Масленица, а с четверга по воскресенье – Широкая. У каждого дня на неделе есть свое название и примерный «список дел». В понедельник можно встретиться с друзьями, пойти в гости к родителям или сватам. Доделывать «аттракционы» - качели, снежную стену для народных забав в выходные дни. А еще можно печь первые блины.Второй день – заигрыш. Опять идем в гости к родным или на смотрины. Молодые люди знакомились друг с другом, чтобы после Великого поста, который наступает сразу после Масленицы, можно было сыграть свадьбу. Среда – лакомка. Пожалуйте, к теще в гости на блины.Четверг - разгуляй. Все работы по хозяйству прекращались, начинались забавы – катания с горок, кулачные бои, хороводы, снежки, взятие снежной крепости. В пятницу – в гости тещу уже звал зять. В субботу гостей – золовок (сестры и родственницы мужа) – ждали невестки. Воскресенье называется Прощеным. В этот день жгли чучело Зимы и просили прощение у близких и родственников перед Великим постом.