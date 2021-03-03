10-летний школьник из Бурятии выстрелил в 8-летнего мальчика из ружья. Фото: СУ СК России по Бурятии

Выстрелы на детской площадке в бурятском селе Подлопатки напугали местных жителей вечером, 2 марта. Выйдя из своих дворов, они увидели раненного 8-летнего мальчика. Рядом с ним, стоял его перепуганный 10-летний приятель с ружьем в руках.

Оказалось, что за несколько часов до этого, старший парнишка был в гостях у своего родственника. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик с любопытством подошел к оружейному сейфу. Каким-то образом, он вскрыл замки с помощью подручных средств, достал оттуда охотничье гладкоствольное оружие «ИЖ-18», и даже сумел зарядить его одним боевым патроном. После этого ребенок, как ни в чем не бывало, пошел разгуливать с ружьем по улицам поселка. Встретившись с другом, они начали кататься с горки. Во время игр, школьник, который не выпускал ружье из рук, случайно нажал на пусковой крючок. Раздался выстрел. Пуля попала прямо в младшего друга. Рядом была старшая сестра раненого, которая и побежала за помощью к взрослым.

- С огнестрельным ранением правой подмышечной области и ушибом грудной клетки мальчика доставили в больницу, - сообщили в СУ СК России по Бурятии. – Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

- Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, - рассказали в минздраве Бурятии. - Мальчик в сознании. Ему проводится интенсивная терапия. Также его готовят к операции по ревизии и обработке раны.

Ну а следователи выясняют все подробности детской шалости, которая едва не привела к трагедии. Одна из задач – выяснить, правильно ли владелец ружья хранил свое оружие.

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