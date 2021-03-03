Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 марта: больше 53 тысяч человек в Приангарье вылечили от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 3 марта. Выздоровевших все больше, а количество случаев заражения за сутки – все меньше. Так обстоят дела с заболеваемостью коронавирусом в Приангарье на сегодняшний день.

За минувшие сутки заболели новой коронавирусной инфекцией 205 человек – это минимальный показатель с тех пор, как начала падать заболеваемость во время второй волны COVID-19 в регионе.

- Количество случаев заражения коронавирусом в Приангарье с начала пандемии – 56 530, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Большинство из подхвативших заразу уже вылечены - за сутки выздоровели 294, всего медикам удалось помочь 53 180 заболевшим.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 марта: в больницах остаются 1642 пациента

В ковидных госпиталях региона 3 числа занято 1642 койки. Такое количество пациентов проходят там сейчас лечение. К несчастью, победить инфекцию получается не у всех зараженных.

- За сутки от коронавируса скончались еще восемь человек, - сообщают в штабе.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Приангарье COVID-19 стал причиной смерти 1912 человек, еще 235 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и стали причиной их кончины.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 марта.

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