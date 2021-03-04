Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 марта: 56 733 раза подтвердился в регионе COVID-19 с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 4 марта. Количество случаев заражения COVID-19 в Приангарье сегодня возросло до 56 733. За сутки положительные результаты тестов на коронавирус пришли еще 203 жителям.

- С начала распространения новой короновирусной инфекции в регионе вылечили от нее уже 53 495 заболевших, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – За минувшие сутки выздоровели 315 пациентов.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 марта: умерли еще девять человек с COVID-19

В больницах под постоянным наблюдением медиков сейчас находятся только 1650 пациентов. Еще чуть более пяти тысяч зараженных COVID-19 лечатся амбулаторно, то есть болезнь протекает в легкой форме, что позволило им принимать необходимые препараты дома.

К несчастью, ситуацию с коронавирусом в регионе по-прежнему омрачают летальные исходы течения болезни. За минувшие сутки умерли семь пациентов от COVID-19 и еще двое с таким же диагнозом – от иных болезней.

С начала пандемии в Приангарье скончалось уже 2156 человек: причиной смерти 1919 из них стал COVID-19, еще у 237 в анамнезе были и другие тяжелые заболевания, которые и привели к кончине.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 марта.

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