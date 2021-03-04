Подарки на 8 Марта в Иркутске - 2021: топ-5 оригинальных сюрпризов, чем удивить прекрасных дам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«На 8 Марта дарят всем подарки, а тебе я эту песню написал», - поется в известном шлягере. Но что же на самом деле лучше всего подготовить к этому празднику? Как выбрать из множества вариантов тот, который действительно покорит сердце прекрасной дамы? «Комсомолка» дает мужчинам несколько подсказок, какие подарки на 8 марта в Иркутске - 2021 выбрать.

LaserClinic: подарите дамам красоту

В канун 8 Марта как никогда чувствуется приближение весны - времени, когда все представительницы прекрасной половины человечества расцветают и светятся счастьем. Помочь им стать в 2021 году еще красивее и увереннее в себе - задача салона LaserClinic

Здесь тело женщины превращают в гладкий шелк. И такая косметологическая процедура, безусловно, станет замечательным подарком к празднику.

LaserClinic предлагает подарочные сертификаты на процедуру лазерной эпиляции. В салоне установлено сертифицированное оборудование, позволяющее избавиться от ненужных волос на теле на несколько лет, причем без боли.

Специалисты с медицинским образованием проведут процедуру максимально комфортно и эффективно. А особая атмосфера салона и высокий уровень сервиса подарят приятные эмоции. В число услуг можно включить эпиляцию любых зон. С сертификатом суммируются все действующие акции и предложения.

Начав курс по удалению волос сейчас, совершенное гладкое тело можно получить к первым жарким дням лета. При этом эффект сохранится надолго.

LaserClinic поможет навсегда забыть о ненавистных бритвенных станках и различных пыточных методах избавления от волос, подарит ощущение легкости, уверенности и счастья.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

В Иркутске: ул. 3 Июля, 35 ул. Красноярская, 31/1 ул. Карла Маркса, 30

В Ангарске: 59 квартал, 19

В Саянске: мкр-н Солнечный, 2

8-929-435-15-55

Инстаграм: Lazernaya_epilyatsiya_irkutsk

Японская косметика: беспроигрышный презент к любому празднику

В преддверии 8 Марта мужчины традиционно ломают голову, что же подарить любимым. При этом многие прекрасно знают, что большинство дам будет радо косметике. Но вот какой именно?

Беспроигрышным вариантом в данной ситуации будет продукция из Японии. Это подтвержденное качество, современные технологии, доказанная эффективность.

Маски, кремы и сыворотки, патчи для глаз - целый подарочный набор превосходных средств можно собрать в сети магазинов «Мегуми» www.instagram.com/Megumi_irkutsk/. Консультанты, прошедшие специальное обучение, расскажут о составах, полезных свойствах, правильных методах применения косметических продуктов и, конечно, подберут подходящие средства.

А еще на прилавках, помимо косметики и бытовой химии, представлены японские пирожные, мармелад, шоколад, кофе и какао. Таким образом, можно собрать вкусный сладкий подарок по приемлемой цене.

Первый магазин «Мегуми» www.instagram.com/Megumi_irkutsk/, что с японского означает «очарование», открылся в 2005 году во Владивостоке. Сейчас в России насчитывается 85 таких торговых точек. Есть они и в Иркутске.

В «Мегуми» www.instagram.com/Megumi_irkutsk/ весьма широкий ассортимент товаров для людей любого возраста. Каждый здесь сможет найти что-то интересное для себя или своих близких. В магазинах можно приобрести подарочные сертификаты номиналом 500, 1000 и 2000 рублей. А 20 числа каждого месяца по сети объявляют скидку на весь ассортимент в размере 20%.

При покупке на 1000 рублей клиенты получают бонусные карты. Благодаря накопительной системе скидка по ним может быть увеличена от 5% до 15%.

В канун 8 Марта магазин предоставляет скидку по промокоду «Весна».

Где в Иркутске купить японские товары

- ул. Пискунова, 76 - ул. Ржанова, 45/3 - ТЦ «Фортуна Гранд», пав. 134 - ТЦ «Новая дача»

8 (3952) 48-02-52

Инстаграм: megumi_irkutsk

Оптика Zоркий: подарите любимым новый взгляд на мир

Солнцезащитные очки или красивая оправа могут стать прекрасным подарком к 8 Марта в 2021 году. Получить подобный презент будут рады как молодые девушки, так и дамы постарше. Ну а выбрать среди большого ассортимента то, что нужно, всегда помогут в салонах оптики Zоркий. В Иркутске и окрестностях их 10.

Сейчас оптика Zоркий. проводит акцию: каждый клиент, совершивший покупку от 1 тысячи рублей, заполнив купон, становится участником розыгрыша. Итоги подведут 1 апреля в прямом эфире Инстаграм-аккаунта. Победитель получит любую понравившуюся женскую оправу «Око» и линзы для очков, стоимостью до 42 тысяч рублей.

Салон предоставляет постоянную скидку пенсионерам и железнодорожникам по желдорбилету в размере 20%, студентам и школьникам до 10%. Также с первой покупки выдается накопительная дисконтная карта со стартовой скидкой 5%.

Оптика Zоркий существует на рынке 14 лет. В каждом из ее 10 салонов опытные продавцы-консультанты помогут подобрать нужные очки. Консультации специалистов предоставляются бесплатно.

Уже сейчас в магазины поступили новые коллекции солнцезащитных очков и оправ. Также предусмотрена рассрочка платежа, а по карте «Халва» проценты в течение трех месяцев оплачивает салон, а не клиент.

У оптики есть собственный бренд - «Око». Кроме того, она является официальным представителем линз для очков Hoya и Zeiss. С более подробной информацией можно ознакомиться в «Инстаграме»: Optika_zorki

Адрес салона:

ТЦ «Лазурный», ул. Байкальская, 202/6

8 (3952) 724-235

Адреса всех салонов в Иркутске вы можете посмотреть в 2ГИС или узнать по телефону единой справочной - 722-166.

Подарки, которые в 2021 году порадуют не только женщин, но и мужчин

Весна уже на пороге, а с ней и самый прекрасный женственный праздник - 8 Марта! Миллионы мужчин уже начали задумываться, чем удивить и порадовать любимых женщин - маму, сестру, подругу, коллегу, любимую. Самые смелые и продвинутые из них уверенно отправляются за необычными подарками в магазины для взрослых! и Потому что не только для второй половинке, но и для коллеги здесь найдется много интересного и полезного. А доброжелательные продавцы-консультанты сети магазинов для взрослых «Основной инстинкт» (18+) с удовольствием подскажут, чем удивить в этот весенний праздник своих женщин. Маме можно подарить красивое фигурное мыло с эфирными маслами в виде сердечка, коллеге - в виде символа жизни. Подруге - нежное гель-желе для ванны, способное превратить обычное принятие ванны в чувственное приключение, или соль с эфирными маслами. Снимающая усталость дня, она подарит бодрость и силы для новых сексуальных подвигов.

Список подарков из интим-магазина для близких родственниц может быть еще шире. Сюда можно добавить духи или блеск для губ, увеличивающий их объем. Также отличным подарком может стать тренажер Кегеля или шарики для укрепления мышц тазового дна.

И конечно же не стоит забывать об огромном разнообразии всевозможных девайсов. Вакуумно-волновые с вибрацией и пульсацией, на пульте управления или работающие от специальных приложений, парные, анатомические и реалистичные - выбор огромен.

Если все-таки затрудняетесь с выбором, на помощь придет ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ номиналом от 500 до 5000 рублей.

А вот для любимой можно организовать незабываемый подарок, задействовав весь потенциал магазина для взрослых.

Бессменными фаворитами конечно же являются пикантное белье и костюмы для ролевых игр. Выгодность такого подарка для продвинутых мужчин очевидна: подарок вроде даме, а наслаждаетесь им оба! Дополнить пикантный образ возлюбленной помогут чулки, портупеи, гартеры (подвязки) - в них все продумано до мелочей.

Если есть опасения ошибиться с размером, то беспроигрышный вариант подарка - комбинезон-сетка с интересным принтом или имитацией чулок! Такой подарок подойдет под любой размер и тип фигуры, скроет недостатки и подчеркнет все достоинства. Этот презент сделает любую женщину сексуальной и манящей. И именно сейчас, в преддверии праздника, эти модели продаются с хорошей скидкой!

К белью можно добавить съедобное масло или лубрикант. Массажные масла и свечи вкупе с эротическим массажем в вашем исполнении, безусловно порадуют даму любого возраста.

Очень необычным подарком могут стать наручники и маска на глаза. Выбор в этом сегменте достаточно широк, но мы все же рекомендуем кожаные или текстильные модели. Они удобнее в использовании и хорошо фиксируются на запястьях, а их применение приоткроет запретный и волнительный мир игры в стиле «50 оттенков серого».

Если вы уже давно хотели добавить перчинки в свою семейную жизнь, то этот весенний праздник может послужить отличным поводом для осуществления ваших самых тайных и необычных желаний! Будьте смелее и дарите любимым наслаждение с неожиданными и необычными подарками от сети интим-магазинов «Основной инстинкт» (18+)!

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Подарки на 8 Марта в Иркутске - 2021: дарите женщинам цветы

Известно, что цветы женщинам нужно дарить не только по великим праздникам, но и просто так. Однако есть традиция 8 Марта презентовать дамам тюльпаны. В 2021 году в Иркутске их вырастили аж 48 тысяч. Чтобы тюльпаны расцвели к весеннему празднику, луковицы сортов Amedea, Beautytrend, Purple Sky и других высадили осенью.

- Каждый год мы стараемся пробовать новые сорта, чтобы цветы приятно удивляли и радовали, - рассказали в «Горзеленхозе». - В 2021 году к уже зарекомендовавшим себя 20 сортам добавили девять новых - бахромчатые и махровые тюльпаны.

Также к празднику в Иркутске вырастили гиацинты, крокусы и нарциссы. Всего около 75 тысяч цветов.

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