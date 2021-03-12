Бывшего следователя из Иркутской области осудили за фальсификацию доказательств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам оказался на скамье подсудимых теперь уже бывший старший следователь из Усолья-Сибирского. Его обвинили в фальсификации доказательств по особо тяжкому преступлению. Итак, мужчина сознался в том, что составил протокол осмотра помещения. В нем он написал ложные сведения о присутствии понятых. Протокол осмотра вещей он не составлял, выдвинул версию, что его мог составить кто-то из его коллег.

При этом, на суде бывший следователь просил его оправдать. По его мнению, обвинения, которые ему предъявили – противоречивы. И добавил, что состава преступления в них нет. Однако, суд признал его виновным.

- Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службах Иркутского областного суда и прокуратуры Иркутской области. – Помимо этого, ему на 2 года запретили работать в правоохранительных органах.

Скорее всего, избежать реального срока бывшему следователю удалось благодаря его положительным характеристикам и отсутствию судимостей.