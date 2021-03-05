Паводок в Иркутской области 2021: чтобы предотвратить потоп, уже режут лед на реках

Вот таким бывает весенний паводок в Иркутской области. Фото: архив ГУ МЧС по Иркутской области.

Снега в этом году в Иркутской области выпало много, но март вполне может добавить «в копилку». Многие уже переживают, а не грозит ли региону новый потоп весной, хотя апрельские паводки на западе и севере региона были всегда, они тут норма жизни. А виноваты в этом горные реки, которые регулярно переполняются во время таяния. Что можно сказать об этом сегодня?

Специалисты УГМС по Иркутской области подсчитали, что к началу марта высота снежного покрова в большинстве районов области местами достигла 66 - 87 см, а в горах Южного Прибайкалья до 110 см. И это на 10 - 20 сантиметров больше обычного. Немного снега выпало только в степях Усть-Орды. Однако как это повлияет на силу весеннего паводка, станет известно только к концу марта. Тут важно, насколько быстро растают сугробы и лед на реках. Но в том, что паводок будет, никто не сомневается.

Опасные территории известны заранее

- Гидрологи иркутского Гидрометцентра обещают составить точный прогноз паводков в начале апреля, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Причина тут в том, что март в регионе вполне зимний месяц, и снега может нападать еще много. Сейчас мы ориентируемся на многолетние данные, ведь в апреле всегда топит одни и те же районы. Традиционно в опасной зоне оказываются около сотни населенных пунктов в Качугском, Жигаловском, Усть-Кутском, Киренском, Тайшетском, Чунском, Зиминском, Катангском, Казачинско-Ленском, Заларинском, Нижнеудинском районах. Поэтому оперативные группы выезжают туда примерно за неделю до того, как реки начинают освобождаться ото льда. Контролируют ситуацию и при необходимости помогают. Если есть опасность заторов, - за дело берутся взрывотехники.

- Мы отмечаем превышение снегозапасов в центральной и южной части Иркутской области. С учетом значительного количества выпавшего снега во всех населенных пунктах активно проводится уборка территорий, готовятся водопропускные и канализационные системы, - говорит замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области полковник Евгений Гоголев. - В настоящее время превентивные работы начаты на реке Куде в поселке Усть-Ордынском. Местная администрация организовала пиление льда вдоль русла реки для предотвращения подтопления территории поселка. Работы необходимо завершить до начала таяния снега.

Общая координация сил и средств на протяжении всего паводкоопасного периода будет осуществляться межведомственным оперативным штабом на базе Главного управления МЧС России по Иркутской области.

В прошлом году первые опергруппы выехали в районы уже в середине апреля. К тому времени уже был распилен лед на участках длиной 12,7 километра, а там, где нужно, по рекам разбросали уголь или торф - так называемое чернение, которое ускоряет таяние льда. В этом году должны провести работы на такой же территории.

Лед на реках региона уже пилят

Власти районов всегда начинают работы на реках, которые попадают в зону паводка, за месяц до ледохода. Потому как предугадать точные сроки наступления весны невозможно, а успеть надо.

- Основная задача органов власти - предпринять необходимые меры по снижению социальных и экономических рисков, - подчеркнул полпред президента в СФО Сергей Меняйло. - В населенных пунктах, находящихся в зоне риска, заблаговременно должны быть созданы запасы продуктов, питьевой воды, медикаментов. Чтобы обезопасить граждан, проживающих на подтопляемых территориях, важно регулярно информировать о текущей паводковой обстановке. Кроме того, следует тщательно проверить готовность систем экстренного оповещения населения.

К этому моменту, по данным властей региона, работы уже начались в Киренском, Жигаловском и Казачинско-Ленском районах. А также и в поселке Усть-Ордынский. По прогнозам МЧС, нынче в зоне паводка могут оказаться до 18,5 тысячи человек. Для проведения работ предусмотрены и финансы - 8,3 миллиона рублей, большая часть из которых будет потрачена на авиационные облеты территорий, взрывные работы, есть и резерв на случай эвакуации жителей.