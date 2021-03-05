Компания "Лактовит": Здоровье - основа красоты

Фото: архив компании

Каждая женщина похожа на прекрасный цветок. Но может ли, не увядая, сохраняться женская молодость и красота при отсутствии здоровья в качестве базиса? Увы, нет!

Красота - это не только правильные черты лица, но и общее состояние кожи и волос. Почти любые дефекты, конечно, исправимы косметологией или просто могут быть спрятаны под слоями декоративной косметики... но все же ничто не заменит той красоты, которой человек светится изнутри.

Задача любых уходовых и косметических процедур - работать на красоту. И тут возникает такой вопрос - мы ухаживаем за собой снаружи, а изнутри? Состояние кожи и волос очень сильно, прямо значительно, зависит от состояния нашей пищеварительной системы. Несмотря на обилие информации, это и сегодня для многих открытие.

Если с организмом не все в порядке, то первые сигналы об этом появятся именно на коже. Все эти процессы напрямую связаны с работой иммунитета, а он, в свою очередь, непосредственно зависит от состояния нашего биома - совокупности и баланса всех микроорганизмов и их работы, в основной части находящихся в рамках пищеварительной системы.

Современная наука вообще стала рассматривать биом как отдельный самостоятельный орган. Дисбактериоз сегодня - бич нашей городской цивилизации. Есть даже исследования, подтверждающие связь дисбактериоза с психическими (!) заболеваниями...

Под воздействием всевозможных стрессов (пищевых, экологических, эмоциональных) баланс биома расшатывается, и в рамках процесса дисбактериоза патогенные микробы чувствуют себя в нашем организме все лучше. А мы все хуже, и это отражается на нашей внешности.

Так что если есть желание всегда выглядеть хорошо, то не нужно забывать ухаживать за собой и изнутри. Сегодня есть огромное количество продуктов, помогающих восстанавливать и/или сохранять баланс в деятельности биома. Это пробиотики, пребиотики и синбиотики - как в сухом (продукция фармкомпаний), так и в живом виде. Многие специалисты, в том числе микробиологи компании «Лактовит», считают, что в естественном, живом виде - лучше. Да-да, обычная привычная кисломолочка на полках магазинов.

Важно отметить, что изготавливают ее из разного сырья - качество молока (есть примес сухого или нет, цельное/нормализованное, сорт, бактериальная чистота и пр.) и вид штаммов бактерий (сейчас некоторые мировые корпорации активно применяют одноразовые ГМО-штаммы)...

Все эти факторы, конечно, влияют на конечную стоимость. Но ведь наше здоровье и красота - это не то, на чем мы хотим сэкономить! Не стоит гнаться за низкой ценой, важнее посмотреть состав. Выбирайте местные качественные продукты с коротким сроком хранения. Наш местный «Лактовит» - как раз тот продукт, в качестве и свойствах которого можно быть уверенным. В каждой маленькой баночке - огромная польза!

Заботьтесь о себе, будьте здоровы и красивы!

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