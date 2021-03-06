Колледж или вуз? Плюсы и минусы, напрасные надежды и подводные камни, что выбирают школьники Иркутска

Вместо вузов у школьников мода на колледжи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России в 2020 году число школьников, выбравших колледж, впервые превысило долю тех, кто решил окончить 11 классов. Это по стране. В Иркутске, по данным регионального минобра, 53% 9-классников остались учиться дальше, а остальные, за небольшим исключением, - в колледжи. Вместе с ними пошли учиться профессии и больше трети тех, кто получил аттестат об окончании школы. Каждый пятый выпускник вообще не сдавал ЕГЭ, а из тех, кто сдавал, в вузы поступили 65%. Такая статистика. Неужели университетский диплом начал проигрывать в конкурентной борьбе?

Получил диплом и остался без работы

- Я потратил четыре года на диплом, а что толку? Экономист - и что? Работы нормальной не нашел и пошел в магазин торговать ноутбуками. А в «фазанке» ты хоть профессию денежную получишь, а в «вышку» и потом поступить можно, - то ли жаловался, то ли утешал приятеля свежеиспеченный бакалавр.

Тут надо сказать, что многим свежеиспеченным специалистам действительно приходится туго.

- Самая высокая конкуренция за рабочие места наблюдается среди начинающих специалистов и студентов (в среднем, 17,2 резюме на одну вакансию), - отмечают в службе по поиску персонала HeadHanter. - Притом что средняя конкуренция на рабочее место составила 4,6 желающих.

Вот так здрасьте! Свежеиспеченные бакалавры оказались не у дел. Не находя место по профилю, они идут работать многочисленными малооплачиваемыми продавцами-консультантами, официантами, курьерами. Именно эти профессии чаще всего мелькают в объявлениях со строчкой «начало карьеры», хотя какое они имеют отношение к

профессиональной деятельности, непонятно. Для наработки опыта можно устроиться помощником бухгалтера и юриста, но за небольшие деньги. Удаленно и за натуральные копейки, тысяч за 10, предлагают устроиться архитектором.

После колледжа быстрее начнешь зарабатывать

Экономике, похоже, просто не нужно столько юристов, экономистов, менеджеров, журналистов с корочками о высшем образовании. Зато потребность в строителях разных профессий, водителях, поварах, медсестрах, фельдшерах, фармацевтах, воспитателях, учителях, в том числе и с дипломом колледжа, зашкаливает, причем как в государственной, так и в частной сфере. Зарплату, кстати, сразу предлагают вполне приличную - от 25 тысяч и выше. Конечно, имеет значение сама профессия.

- Популярность у молодежи среднего профессионального образования растет, - отмечают и в Министерстве образования Иркутской области. - Это подтверждается и увеличением приема в колледжи по сравнению с предыдущими годами.

А уехав в деревню, даже в ближайшие к Иркутску поселки, можно рассчитывать и на всяческую помощь от государства. Во многих случаях медику и педагогу с любым дипломом могут предоставить и жилье, и место работы. Поэтому выпускники, и прежде всего из сельской местности, делают выбор в пользу колледжей - обучение дешевле, учиться меньше и, главное, зарабатывать можно сразу.

Конечно, надежда на то, что когда-то потом можно окончить вуз, чаще всего надеждой и остается. Жизнь идет, появляются семья, дети, ипотеки, меняются обстоятельства. Сухая статистика минобра Иркутской области гласит, что на сдачу ЕГЭ, кроме выпускников этого года, регистрируются всего около тысячи человек. Возможно, что-то изменят новые правила поступления в вузы, которые предусматривают для тех, у кого есть диплом колледжа, прохождение вступительных испытаний в самом вузе. Но вряд ли значительно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Диана ТИМОШЕНКО, руководитель кадрового агентства:

В основном ориентируются на опыт

- Увы, но, похоже, придется разочаровать и выпускников вузов, и выпускников колледжей. Очень многое по-прежнему решает опыт работы. Выбирая между новичком и опытным специалистом, работодатели предпочитают того, кто со стажем. К слову, и стремление отказаться от высшего образования в пользу якобы более перспективного среднеспециального может быть ошибочным.

При прочих равных условиях на свободное место возьмут все-таки специалиста с дипломом более высокого уровня. Хотя есть профессии, по которым в вузах вообще не обучают. А потребность в них огромна. Тогда смысл есть. Но на перспективу всегда стоит думать о постоянном повышении качества образования.

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