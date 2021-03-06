Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 марта: с начала пандемии в регионе COVID-19 заболели больше 57 000 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 6 марта. Количество случаев заражения в Приангарье возросло 6 числа до 57 139. За последние 24 часа новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 201 заболевшего. К счастью, большинство из заразившихся уже сумели победить болезнь. На сегодняшний день выздоровели 54 186 человек, из них 329 за минувшие сутки. Увы, в Иркутской области пандемия не обошлась без летальных исходов. Оперативный штаб по коронавирусу сообщил о смерти еще восьми человек.

- Причиной смерти 7 из них стал COVID-19, - поясняют специалисты. – Еще один скончавшийся умер от иных болезней.

Всего с начала распространения инфекции в регионе Приангарье потеряло уже 2172 человека: из них 1932 сгубил COVID-19, остальные 240 имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и привели к смерти.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 марта: продлен режим самоизоляции для тех, кто старше 65

Люди старше 65 лет могут оставаться на самоизоляции до конца марта. Таковы рекомендации санитарно-противоэпидемической комиссии Иркутской области. Пока существует вероятность заражения пожилым лучше поберечься – по мере возможности не появляться в местах массового скопления людей. Какие ограничения были сняты в ближайшее время - читайте здесь.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 6 марта.

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