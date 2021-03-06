А вдруг все растает? В Иркутск идут плюсовые температуры

В Иркутск идут плюсовые температуры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первая декада марта подходит к концу. Какие сюрпризы готовит нам небесная канцелярия в эти дни. Ведь горожане помнят, что календарное начало весны было не по-мартовски «приветливым». Примораживало до -28. Хотя, чему удивляться синоптики иркутского Гидрометцентра в открытую говорят:

- Март в Сибири – зимний месяц, климатическая весна наступает в апреле.

Однако, погода Иркутске в марте 2021 решила удивлять. Аккурат к мартовским праздникам в столицу Приангарья пришли плюсовые температуры: 6 марта пригревало до +2. В воскресенье 7 числа синоптики Гидрометцентра России в областном центре обещают до +2. Будет временами пригревать солнышко, ветер ожидается слабый до 2 м/с. Кстати, в сам день 8 марта природа как будто бы возьмет выходной, похолодает до -1 и пойдет мокрый снег. Что говорить, погода дама капризная.

Но после, в рабочие будни, погода в Иркутске будет только со знаком плюс: 9-го облачно, +3, ветер до 1 м/с; 10-го из облаков временами будет выглядывать солнце, пригреет до +4, ветер ожидается слабый до 3 м/с. В четверг метеорологи и вовсе обещают +5. В пятницу, 12 числа, мокрый снег и +2.

А что же будет в следующие выходные 13-14 числа? Портал «Гисметео» обещает -4 в субботу и +1 в воскресенье. Оба дня по прогнозу – снег.

Вопрос, который возникает при виде плюсовых температур «а что если все растает?», логичен. Ведь снега этой зимой в городе выпало в небывалом количестве. По данным синоптиков, в январе город засыпало практически тройной нормой осадков и в феврале – 195% от нормы, то есть почти вдвое больше.

- С начала года с улиц города вывезли уже больше 140 тысяч тонн снега, - рассказали в мэрии.

Чтобы во время потепления Иркутск не «затопило», уборка продолжается – ежедневно выходят 200 спецмашин и 250 человек. От снега освобождают не только автодороги, дворы, тротуары, но и кровли зданий. Крыши иркутских строений чистить начали еще 1 февраля – это на полмесяца раньше привычного графика. Уже очищено более 3300 многоквартирных домов.

КОНКРЕТНО

Чего ждать и опасаться при потеплении

Основные угрозы при резком потеплении – это падение сосулек и наледь на дороге. Соответственно, пешеходам в этот момент нужно чаще смотреть, нет ли над головой висящих сосулек и передвигаться по улицам с максимальной осторожностью. Лучше всего весной не слушать музыку в наушниках, есть опасность не услышать схода наледи с кровли. А автомобилистам в такое время года крайне необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Еще одна из опасностей при нулевой температуре – таяние льда на водоемах, появление трещин, поэтому не стоит кататься на коньках и прогуливаться по кажущейся тверди на реках и озерах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иркутская область готовится к паводкам

21 тысяча 26 человек, 3 602 спецмашины, 599 плавсредств и 4 единицы авиации в Иркутской области готовы к борьбе с паводками. Вероятно, вся мощь спасателей МЧС не потребуется, однако, из-за обильных снегопадов этой зимой существует вероятность подтопления порядка 5000 домов сибиряков в 97 населенных пунктах.

- Мы отмечаем превышение снегозапасов в центральной и южной части Иркутской области. С учетом значительного количества выпавшего снега во всех населенных пунктах активно проводится уборка территорий, готовятся водопропускные и канализационные системы, - говорит замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области полковник Евгений Гоголев.

Кроме того, на реках области уже начались превентивные меры – специалисты пилят и чернят лед.

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