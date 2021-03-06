В купальниках по льду: участница шоу «Давай поженимся» устроила горячую фотосессию на зимнем Байкале. Фото: предоставлено Таирой Чимитовой

Мороз и солнце, где купальник? Участница шоу «Давай поженимся» Таира Чимитова решила отметить 8 марта с лучшими подругами на Байкале, да не просто отметить, а еще и устроить горячую фотоссесию в купальниках прямо на льду.

- Байкал будоражит наши души, направляя на сумасшедшие безумные поступки, - улыбается девушка. – Эти снимки будут греть нашу память много лет. Не было ли нам холодно? На самом деле нам стало жарко, пока снимали видео. Получили такой выброс адреналина!

Напомним, Таира Чимитова стала популярна в Сибири после своего появления на телепрограмме «Давай поженимся», куда искать невесту пришел 44 –летний врач-онколог, работавший в пандемию с коронавирусными больными. Одним из его условий была восточная внешность избранницы и Таира, фотографии которой выходят первыми по хэштегу #бурятка, по мнению организаторов шоу, подходила идеально.

Таира Чимитова с лучшими подругами на льду Байкала. Фото: предоставлено Таирой Чимитовой

Не угодила Ларисе Гузеевой

Однако, во время разговора с ведущими Ларисой Гузеевой и Розой Сабитовой что-то пошло не так. Известную актрису покоробило, что Таира, по совету нумеролога, попросила всех называет ее так, а не Дулма, как записано в документах.

- И теперь и мама вас Таира называет? Прошлись по чувствам родителей, - негодовала Лариса Гузеева.

После этого вопросы посыпались: вы были замужем, где ребенок, почему не с вами… Таира со спокойствием отвечала на них, правда, ответы Ларисе Гузеевой все же не понравились.

- Вы обманываете, вы лжете, вы выкручиваетесь, я не хочу в этом больше участвовать, - подчеркнула актриса Лариса Гузеева.

Объяснить, как обстоять дела на самом деле Таира смогла только за кулисами. И выход на танец-сюрприз дался ей тогда нелегко. Но она смогла, сделала и покорила своим выходом. Жених ее тогда не выбрал, но бурятка поняла, что это к лучшему, ведь на шоу любви не ищут.

После программы на Таиру Чимитову обрушилась всероссийская слава. В соцсетях ей писали с разных городов, подбадривали.

- Говорили, какая я молодец, как хорошо держалась, завидовали моей выдержке, - поделилась с КП-Иркутск девушка.

Теперь Таира Чимитова и сама начала задумываться о том, чтобы стать ведущей. Правда, пока намерена хорошо обучиться СММ, чтобы вести соцсети, изначально созданные для продажи своих собственных тортиков, на новом, профессиональном уровне. А там - все может быть.

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