Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 марта: заболели еще 207 жителей региона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 марта. Зараза ослабляет хватку. Число новых заражений в регионе постепенно снижается. По данным оперштаба, за сутки инфекция подтвердилась еще у 207 человек. Всего за время пандемии в регионе заболели 57 346 жителей.

- Госпитализировано 1601 (+17), выздоровело 54 490 (+304), - приводят конкретные цифры в оперативном штабе по Иркутской области. - Умерло всего 1938 (+6 за сутки). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний - 241 (+1).

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 марта: где больше заболевших

Иркутск и Ангарск – в антилидерах по числу заболевших за сутки. В областном центре COVID-19 подтвердился у 84 человек, в Ангарске – у 45 горожан. Также этот диагноз поставили 22 пациентам в Усть-Илимске.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные "Яндекса".

Таковые последние новости о коронавирусе в Иркутске на 7 марта.