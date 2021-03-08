Синоптики разочаровали прогнозом погоды на середину марта в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ура! На улице капель, снег тает! Наверное, весна будет ранней. Иркутяне, как дети, радуются настоящему теплу и радостному солнышку. Хотя, конечно, каждый знает — на то зима в Сибири и зимний месяц, что, уходя, морозы обещают вернуться. И слово держат.

-В ближайшие дни днем в Иркутске температура будет подниматься до плюс пяти, - таков прогноз иркутского гидрометцентра. -Ночами, как положено в марте, ждем -7...-11. Но уже к выходным пойдет снег, начнется метель. И, как положено, в город вернутся холода.

«Температурные качели» в марте и апреле для Сибири дело обычное. В воскресенье, 14 марта, после хорошего ветра, нас ждет — 6 днем и -14 ночью. Зима напомнит о себе и в последующие дни.

-Большая часть мартовских дней пройдет во вполне зимнем режиме, - объясняет заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. -И, конечно, все мы понимали, что капель, которая так кстати пришлась на праздничные дни, ненадолго. Волны тепла как в марте, так и в апреле все равно будут сменяться волнами холода.

И вот очередную волну ждем уже в ближайшие выходные. А когда же «окончательная» весна?

Климатическая весна у нас наступает, когда средняя температура воздуха в сутки переходит через ноль градусов, - рассказывает заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова — Обычно, по многолетним наблюдениям, в Иркутске это происходит после 10 апреля, на севере после 20 апреля. Конечно, времена года строго «расписание» не выдерживают. В прошлом году в конце марта днем бывало и +18, а зима ушла уже 27 -го числа. Как будет в этот раз, каким будет начало весны — быстрым или не очень, сказать пока нельзя.

И все же синоптики радуют. По их прогнозам, пока предварительным, апрель ожидается в пределах нормы и даже чуть теплее. А это значит, что уже через месяц днем ожидается +8...+13. Скоро весна!