В преддверии 8 Марта детективы искали в «Слате» улыбки

Фото ООО «Маяк»

Иммерсивные мини-спектакли, вовлекающие зрителей в сюжет постановки, прошли в преддверии 8 Марта в Иркутске, но не в театрах, а в … супермаркетах. Такой подарок подготовила покупателям торговая сеть «Слата».

Спектакли состоялись в 15-ти магазинах с наибольшей проходимостью. В их рамках Шерлок Холмс с помощницей и сотрудники секретного агентства «Люди в черном» искали улыбки, выбирая из них самые прекрасные, лучезарные, скромные, восхитительные и милые. Их обладательницы получили в подарок тюльпаны, шоколад и, конечно же, комплименты. Всего было зафиксировано 1000 улыбок и вручено более 3000 весенних цветов.

- Покупательницы были очень удивлены, они не ожидали такого сюрприза, - рассказала после спектакля актриса Анна Кузнецова. - В глазах дам были и нежность, и восторг. Эти искренние живые эмоции бесценны.

Как отметила руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова, в этом году торговая сеть решила создавать как можно больше поводов для улыбок покупателей.

Фото ООО «Маяк»

- В феврале в гейм-зоне супермаркета «Слата» прошел первый любительский турнир, где участники сражались за звание чемпиона и главный приз в игре FIFA на PS4. Перед 8 Марта мы решили устроить поиск улыбок. Далее ожидается благотворительная акция и приезд известного чемпиона, имя которого пока держится в секрете, - заинтриговала она.

Кстати, в преддверии Международного женского дня помимо мини-спектаклей «Слата» организовала в супермаркете, расположенном в крупном торговом центре, еще один сюрприз - дам поздравляли с праздником известные блогеры.

Юлия Куклина, руководитель по развитию социальных сетей ТС «Слата», напомнила, что в конце февраля компания запустила первое в Иркутске блогер-шоу «SOS!-баттл». В его рамках участники состязались, в том числе, в умении дарить радость и приятные эмоции. Насколько это получилось, можно узнать в Инстаграм- аккаунте @slata_irk».