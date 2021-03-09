Прикуривший от свечки в храме подросток из Читы получил 120 часов обязательных работ

Прикуривший от свечки в храме ради хайпа подросток из Читы получил 120 часов обязательных работ. Фото: соцсети.

Громкий скандал в Чите разразился летом прошлого года. В ТикТоке появился ролик, на котором было видно, как подросток прикуривает от свечки в храме. Для исполнения задумки он с приятелем зашел в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери, и пока никто не видит, прямо в помещении храма, зажег сигарету от свечки, сделал несколько затяжек. Парень явно рассчитывал "проснуться знаменитым" и набрать тысячи лайков, но получил совсем не тот эффект, на который рассчитывал. Пользователи соцсети не оценили "творческий порыв" и сочли это оскорблением веры, а полицейские и следователи провели проверку и возбудили дело. И вот суд поставил точку.

-Мировой суд назначил подростку наказание - 120 часов обязательных работ, - рассказала "КП" -Иркутск пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Юлия Михайлюк. -Кроме того, еще в ходе следствия он пришел в храм и принес публичные извинения священнику и прихожанам. инициатор этой съемки сейчас в розыске.

Впрочем, он пытался делать это и до этого, объясняя свой поступок в Следственном комитете Забайкалья. Оправдывался, что хайпа не планировал и обидеть никого не хотел.

- Не было такой задумки, чтобы это все залетело. Просто сделал для себя, по своей глупости и тупости, - говорил он. - Не знал, что за это есть какая-либо ответственность, статья. Стыдно мне. Всем, кто кидает мне угрозы и оскорбления, хочу сказать: «Извините меня!». Не хотел никого оскорблять. Похоже, я тупой просто. Сначала делаю, потом думаю.

Блогер уже понимал, что ему светит наказание. Максимальный штраф за оскорбление чувств верующих мог составить полмиллиона рублей. В худшем из вариантов парню грозило до трех лет колонии. Так что 120 часов исправительных работ ( считай, полгода) - это весьма мягкое наказание. Возможно, способствовала этому и позиция церкви. Глава Забайкальской митрополии, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий прямо заявлял, что сочувствует родителям подростка.

- Тревожит в этом случае не столько оскорбление чувств верующих, сколько родители, у которых растут такие дети, ведь они своими поступками сами себя наказывают, - сразу сказал митрополит Димитрий. - Глубоко жалею и самих подростков, и их родителей. Готов к личной встрече и искреннему разговору с ними. Нужно понять причины, по которым дети решились на такой поступок.

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