Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 марта: от COVID-19 в регионе лечат больше 6 200 человек

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 марта: от COVID-19 в регионе лечат больше 6200 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 10 марта. В Иркутской области количество случаев заражения COVID-19 вот-вот перешагнет отметку в 58 000. Сегодня, эта цифра равна 57 950. Конечно, большинство из заразившихся уже смогли победить болезнь. Так, только за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции вылечились 356 жителей региона. Всего же с начала распространения COVID-19 в Приангарья переболели им уже 55 362 человека.

Кстати, за минувшие сутки лаборатории области получили только 198 положительных результатов. Это наименьшее число случаев заражения с начала снижения темпов заболеваемости во второй волне пандемии.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 марта: под постоянным наблюдением медиков 1622 пациента

В ковидных госпиталях Иркутской области лечат от инфекции еще 1622 пациентов, 93 из них находятся в тяжелом состоянии.

На амбулаторном лечении находятся еще 4633 человек. У них COVID-19 протекает легко, поэтому им разрешили лечиться дома. Всего коронавирусом 10 марта в Приангарье болеют 6 255 сибиряков.

Увы, выздоравливают не все. Ежедневно регистрируются летальные исходы течения болезни. За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 8 человек. Всего жертвами пандемии стали 2202 зараженных: причиной смерти коронавирус стал в 1960 случаях, еще 242 заболевших имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и стали причиной их смерти.

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