Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 марта: больше 1500 человек лечат в ковидных госпиталях региона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 11 марта. В Иркутской области зараженных с каждым днем все меньше и меньше. Переболели новой коронавирусной инфекцией в регионе уже 55 660 человек, за сутки выздоровели 298 сибиряков.

Всего на территории Приангарья, как сообщает местный Оперативный штаб по коронавирусу, COVID-19 выявляли уже 58 146 раз. За минувшие 24 часа только 196 из них. Это минимальный показатель этой весной.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 марта: в больницах еще 1552 пациента с COVID-19

Все же борьба с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области продолжается. В медицинских учреждениях региона с диагнозом COVID-19 сейчас лечат 1552 пациента. Есть среди них и тяжелые больные. Кроме того, несколько тысяч зараженных сибиряков находятся на амбулаторном лечении.

К сожалению, смертельные исходы течения болезни продолжают регистрировать каждый день. Так, за минувшие сутки скончались еще восемь заболевших, среди них только один не из-за коронавируса. С начала пандемии зафиксировано уже 2210 летальных случаев: причиной смерти 1967 человек является COVID-19, еще 243 болели и другими болезнями, которые и привели к кончине.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 11 марта.

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