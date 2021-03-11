Можно ли заболеть коронавирусом после прививки и как получить паспорт вакцинированного, рассказали в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в регионе понемногу сбавляет обороты. Так оценивают ситуацию специалисты. За минувшие сутки впервые за долгое время число заболевших снизилось до 200. Обнадеживает. Но вирус, который поражает все органы и системы человека, коварен и не думает отступать. Единственная серьезная защита, о которой говорят врачи – это вакцинация. Именно благодаря ей удалось справиться со многими очень серьезными инфекционными заболеваниями. На основные вопросы о том, как и кому ставить прививку, ответил замминистра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. Его ответы цитирует "КП"-Иркутск.

1. Как достичь уровня коллективного иммунитета?

О том, чтобы у жителей Иркутской области выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, мечтают, наверное, все. Однако сейчас, по данным последнего, декабрьского исследования Противочумного института, этот уровень – 25% (идет четвертый этап исследований, ожидается, что цифры будут выше).

- Всего в Иркутской области на данный момент привито от коронавирусной инфекции 67 117 человек, полный курс прошли 29 881 человек, - отметил Алексей Шелехов. – Но необходимые для формирования защиты от вируса 60% взрослого населения будут провакцинированы по мере поступления препаратов.

Сколько человек требуется обеспечить? Расчет очень простой. Население Иркутской области, по данным Иркутскстата – 2 млн. 391 тысяча человек. Взрослых среди них - 1 млн. 335 тысяч. Вот и получается, что 60% от этой цифры – это 800 тысяч жителей. Если исходить из того, что переболевшие тоже имеют иммунитет, или, во всяком случае, могут подождать, надо поставить еще 700 тысяч доз. Немало.

2. Есть ли осложнения при проведении вакцинации?

- В Иркутской области таковых не зарегистрировано. Во всяком случае, ни у одного человека никаких серьезных последствий не было. Только реакции, описанные в инструкции – кратковременное повышение температуры, ломота в теле. А вот сама болезнь чревата очень серьезными последствиями, в том числе и смертью. Поэтому лучше выбрать вакцинацию. Особенно – в связи с ответственностью перед старшим поколением, чтобы не принести инфекцию в семью. Кстати, именно люди 60+ в приоритете при распределении вакцин, так как они в зоне наибольшего риска. Отмечу, что треть привитых – это жители региона старше 60 лет. Недавно получил информацию, что успешно провакцинирована женщина 97 лет. При этом в списке много тех, кому 89 лет, 91 год. Пожилые люди понимают, что необходимо защищать себя.

3. Можно ли заболеть ковидом после прививки?

-Такие случаи есть. И связано это с тем, что инкубационный период инфекции – две недели. Кроме того, много людей болеют бессимптомно. Что происходит? Человек получает прививку, первый этап. И при этом уже заражен. Тогда инфекция проявляется и клинически, человек заболевает. Но все равно не настолько сильно. Отметим, что каждого, кто провакцинировался, врачи держат на контроле. А каждому из привитых рекомендовано быть осторожнее до появления иммунитета.

4. Как получить паспорт вакцинированного?

-Это можно сделать на Госуслугах. Такой документ иметь неплохо – в этом случае вы не будете проходить необходимой при некоторых профессиях обсервации при приезде на работу, за границу. Кроме того, он особенно может быть востребован у представителей массовых профессий, входящих в группу риска из-за общения с большим количеством людей – это педагоги, врачи, энергетики, работники транспорта.

5. Как записаться на «укол здоровья»?

- Записаться в очередь на вакцинацию мы рекомендуем через Госуслуги. По мере поступления препарата в регион будут формироваться списки и тем, чья очередь подошла, об этом сообщать. Преимуществом пользуются пожилые люди. Что касается жителей отдаленных северных территорий, то там правило то же. В райцентрах будут созданы мобильные пункты, а для транспортировки созданы специальные контейнеры.

КОНКРЕТНО

Как оставить заявку

1) Заходим на сайт «Госуслуги». На главной странице висит баннер «Защити себя и своих близких», кликнув на который, вы попадаете на следующую страницу;

2) Нажимаем на кнопку «Запись на вакцинацию»;

3) Выбираем регион и вносим данные человека, которого нужно записать на прививку;

4) Выбираем поликлинику, к которой прикреплены;

5) Выбираем услугу «Вакцинация от COVID-19», затем «Кабинет вакцинации от COVID-19 Первый этап»;

6) Теперь выбираем время и дату приёма из предложенных вариантов