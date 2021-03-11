Погода на Масленицу 2021 в Иркутске: не начнется ли к выходным похолодание

Погода на масленицу 2021 в Иркутске: удастся ли сибирякам разгуляться или спугнут морозы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Какой будет погода на масленицу 2021 в Иркутске – пожалуй, один из самых популярных вопросов на масленичной неделе, ведь праздничные гуляния в Иркутске разрешили, намечены они на выходные 13-14 марта. В субботу гулять иркутяне могут в музее «Тальцы», а в областном центре площадки с конкурсами, интерактивами и номерами от творческих коллективов организуют в воскресенье. Большой праздник пройдет у стадиона «Труд», но отмечать Масленицу будут и в городских округах – программа, адреса и время начала гуляний здесь.

Итак, станет ли погода на масленицу 2021 в Иркутске подарком иркутянам или нет? Так, специалисты Гидрометцентра России 13 марта, в столице Приангарья предрекают, что небо будет затянуто облаками и возможен первый в этом году в Иркутске дождь. Но будет тепло, воздух прогреется до +4 градусов, ветер тихий – 1 м/с.

А вот погода на масленицу 2021 в Иркутске в воскресенье может разочаровать, если прогноз синоптиков сбудется, ведь они обещают 14 марта снег и до -7, а еще и ветер силой до 6 м/с.

Стоит отметить, что прогнозы метеорологов о том, какой будет погода на масленицу 2021 в Иркутске, разнятся. Так, синоптики Иркутского Гидрометцентра, не ожидают дождя в столице Приангарья ранее 14 числа. А портал Гисметео и вовсе сообщает, что суббота будет солнечной и +1, а воскресенье – снег и до -4.

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